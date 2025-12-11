"Feliz de fazer parte de uma história tão grandiosa", diz Carpini em chegada ao Fortaleza

Com contrato até o fim de 2026, o paulista terá a missão de montar o elenco tricolor para a Série B

Novo técnico do Fortaleza, Thiago Carpini celebrou a chegada ao clube cearense em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais. Com contrato até o fim de 2026, o paulista terá a missão de montar o elenco tricolor para a Série B.

"Muito feliz e lisonjeado pela oportunidade de fazer parte de uma história tão grandiosa como a história do Fortaleza. Espero que, em 2026, nós possamos retornar o clube ao seu lugar: a elite do nosso futebol. Dentre tantos objetivos para a temporada, sem dúvidas, esse é o maior deles e o maior desafio", disse.