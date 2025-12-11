"Feliz de fazer parte de uma história tão grandiosa", diz Carpini em chegada ao Fortaleza

"Feliz de fazer parte de uma história tão grandiosa", diz Carpini em chegada ao FortalezaCom contrato até o fim de 2026, o paulista terá a missão de montar o elenco tricolor para a Série B
Novo técnico do Fortaleza, Thiago Carpini celebrou a chegada ao clube cearense em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais. Com contrato até o fim de 2026, o paulista terá a missão de montar o elenco tricolor para a Série B.
"Muito feliz e lisonjeado pela oportunidade de fazer parte de uma história tão grandiosa como a história do Fortaleza. Espero que, em 2026, nós possamos retornar o clube ao seu lugar: a elite do nosso futebol. Dentre tantos objetivos para a temporada, sem dúvidas, esse é o maior deles e o maior desafio", disse.
Na sequência, o ex-Juventude e Vitória ainda pediu apoio da torcida na próxima temporada. Em 2026, o Leão do Pici disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.
Leia mais
"Contamos com o seu apoio, torcedor, que lote o Castelão, que faça a diferença, como sempre fez em todas as campanhas, em todos os momentos vitoriosos do Fortaleza. E que 2026 seja mais uma dessas campanhas e mais um ano de muitas conquistas para todos nós", finalizou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente