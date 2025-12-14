Sob o comando de Fred, Fortaleza supera Palmeiras e é campeão da Supercopa Capital

O Leão foi campeão perante uma forte equipe Alviverde / Crédito: Samuel Reis/Fortaleza EC

O Fortaleza sub-17 sagrou-se campeão da Supercopa Capital na tarde deste domingo, 14. O Leão superou o Palmeiras por 5 a 4 nos pênaltis após um 0 a 0 no tempo regulamentar. A partida aconteceu no estádio Bezerrão, em Gama, Distrito Federal. Entre os principais destaques estão o goleiro Carlos Arão, que defendeu uma penalidade Alviverde, e meio-campista Vinicius Onibeni, que converteu a penalidade decisiva para o Tricolor. Com o resultado, o Leãozinho saiu invicto do torneio, com somente dois empates em sete partidas.

Desde que pendurou as chuteiras em 2022, a base leonina é a primeira experiência profissional do ex-camisa 9 desde que conseguiu sua licença A da CBF. Em paralelo aos trabalhos com o time cearense, o profissional também estuda para garantir as licenças Uefa, o que lhe permitirá treinar clubes europeus. Em seu primeiro trabalho como treinador, Fred fez um balanço do desempenho da equipe durante a Supercopa Capital. Na avaliação do atleta ex-seleção brasileira, a metodologia aplicada surgiu efeito durante os jogos, mas que o pouco espaço de tempo entre as partidas gerou desconforto para a comissão técnica. "Tem sido dias intensos de muito trabalho. Jogamos a cada dois dias e, quando não temos jogo, procuramos trabalhar com os meninos, seja em treino, recuperação ou analisando em vídeo, o que precisamos melhorar para a próxima partida. Continuamos invictos, vencendo grandes equipes, e firmes na busca do nosso objetivo", comentou antes das semifinais do torneio.

Ainda sobre a primeira experiência como treinador, o profissional avalia que sua passagem como atleta o ajuda no desenvolvimento de novos talentos. "É uma experiência nova. Tenho uma visão das categorias de base como jogador e agora estou vivenciando o mesmo processo como treinador. São jovens atletas que buscam alcançar o sonho de chegarem ao profissional e temos que ter esse olhar com atenção para todos", afirma.

Marcelo Paz comenta chegada de Fred Antes mesmo da estreia do treinador sob o comando do Fortaleza, o CEO do clube, Marcelo Paz, teceu comentários sobre a vinda do ex-jogador. Segundo o executivo, um dos motivos pelos quais Fred escolheu o Fortaleza para iniciar a nova fase da carreira é o recente sucesso do Tricolor nos cenários nacionais.