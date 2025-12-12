Pressão alta e variações: qual o modelo de jogo de Carpini, novo técnico do Fortaleza

Thiago Carpini, técnico do Juventude durante partida entre Corinthians x Juventude, válida pela trigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2025, neste domingo (7), na Neo Química Arena, SP. Foto: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO / Crédito: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos pilares do processo de reformulação do Fortaleza para 2026, o técnico Thiago Carpini chega ao Pici com a missão de recolocar o clube na elite nacional. O comandante, que ganhou maior projeção nacional em 2023 após campanhas de destaque no Água Santa-SP e no Juventude, tem ideias bem definidas de futebol: gosta de ser propositivo e não abre mão da competitividade dentro de campo. Taticamente, Carpini é um treinador que tem, por característica, a facilidade de adaptação. Em sua carreira, já utilizou o 4-2-3-1 — esquema implementado no São Paulo em 2024 —, o 4-4-2 e o 4-3-3, como fez no Vitória entre 2024 e 2025, e até o 3-5-2, ideia colocada em prática no seu mais recente trabalho, o Juventude, onde não conseguiu evitar o rebaixamento.

Cruzamento é um mecanismo bastante utilizado; por isso, Carpini gosta de ter um centroavante fixo, com boa presença de área — Bareiro, caso permaneça, pode ser uma peça importante no esquema do treinador. Os volantes participam ativamente da construção e, claro, os laterais e pontas são jogadores imprescindíveis para que a fase ofensiva funcione de forma efetiva. A passagem pelo Vitória entre 2024 e 2025 Em 2024, além da passagem pelo São Paulo no início da temporada, Carpini viveu um momento de destaque treinando o Vitória. No Rubro-Negro, o comandante chegou com a tarefa de impedir o rebaixamento. Não só cumpriu o objetivo como levou a equipe ao 11º lugar, com campanha de G-6 no segundo turno — desempenho que garantiu classificação à Sul-Americana. “É um treinador que gosta de marcar por zona. Claro que quando o time sobe a pressão, existem mais encaixes individuais, sobretudo no tiro de meta. Na fase ofensiva, é um treinador que busca muita triangulação e profundidade. É um jogo muito lateralizado. Em muitos momentos, o Vitória conseguiu jogar pelo corredor central”, avaliou Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro, em conversa com o Esportes O POVO.

“Mas, prioritariamente, nós sempre tivemos com o Carpini um jogo de fora para dentro, de muita triangulação, ataque ao espaço e bolas longas — não é chutão. E, principalmente, era uma equipe competitiva, onde se cobrava ganhar muitos duelos”, completou. Pelo bom desempenho em 2024, Carpini teve seu contrato renovado com o Vitória para a temporada seguinte. Até começou bem, emplacando 22 jogos de invencibilidade, mas acabou demitido após uma série de insucessos. Para Leonardo, erros na montagem do elenco foram primordiais para o desfecho do treinador no Rubro-Negro. Apesar disso, ele elogiou o comandante: “bom em termos de campo e ideias”. “Carpini é um bom treinador em termos de campo e ideias. Foi fundamental para o Vitória não cair para a Série B em 2024, fazendo campanha de G-6 no segundo turno. Em 2025, de fato, as coisas não funcionaram. O perfil de contratação mudou. Tentamos ter um time com mais proposição, com jogadores que mudaram as características do elenco, o que acabou não dando certo. Para a Série B, não tenho dúvidas de que é um bom treinador”, disse.

A passagem pelo Juventude em 2025 Marcado positivamente pelo acesso que conquistou em 2023 com o Juventude, Carpini retornou ao clube gaúcho nesta temporada, desta vez para tentar livrar a equipe do rebaixamento à Série B. Não conseguiu, mas ao menos melhorou o desempenho do Papo na competição. Sobre essa passagem mais recente no Alviverde, o Esportes O POVO conversou com Bruno Mucke, da Rádio Caxias. "Sobre a segunda passagem dele pelo Juventude, é difícil falar porque o time não era dos melhores tecnicamente. Ele até fez uma mea-culpa no rebaixamento, dizendo que demorou demais para se adaptar às peças que tinha. Ele utilizou o 3-5-2 nessa reta final. A reta final foi no 3-5-2 porque precisava diminuir o número de chances que os adversários tinham contra o Juventude", explicou.