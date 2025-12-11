Em fim de contrato, Marinho se despede do Fortaleza: "Foram dias mágicos"

Atacante Marinho no jogo Fortaleza x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com contrato até o próximo dia 31, o atacante Marinho se despediu do Fortaleza na manhã desta quinta-feira, 11, nas redes sociais. O camisa 11 não renovará contrato após o rebaixamento para a Série B e deixa o Pici após duas temporadas e meia, período que definiu como "dias mágicos".

O camisa 11 lamentou o rebaixamento para a Segundona e pediu desculpa para a torcida tricolor, agradeceu aos funcionários e relembrou o apoio que recebeu da principal torcida organizada do clube no ano passado. "Temos nossa responsabilidade como jogadores que entramos, vestimos a camisa. Desculpas apenas é pouco, é pedir perdão ao torcedor que estará lado a lado com esse clube que em breve voltará ao seu devido lugar!", afirmou Marinho. "Que o Fortaleza tenha a força pra voltar a Elite em 2026 essa é a minha torcida", completou.

Veja a íntegra da despedida de Marinho: "Confesso que nada estava nos planos do clube, jogadores e todos que amam esse clube

dia triste é ver uma torcida gigante que torce, vibra e que fez seu papel, sempre esteve ao lado dos jogadores e da instituição que tanto amam

Deixamos a desejar, não conseguimos manter esse clube na elite, mas entendemos que o momento de dor existe culpados, sempre existiu mocinho e vilão..

Mas temos nossa responsabilidade como jogadores que entramos, vestimos a camisa

Desculpas apenas é pouco, é pedir perdão ao torcedor que estará lado a lado com esse clube que em breve voltará ao seu devido lugar! Foram dias mágicos que vivi nesse clube, foram gols importantes, campeão da copa do nordeste, melhor campanha de um time nordestino no Brasileirão série A, 4 lugar e vaga direta na libertadores, final de sul-americana em 2023

Sei que nem sempre consegui ajudar, mas eu sei o que nunca faltou, entrega, raça, dedicação e empenho pra honrar sempre a camisa do FORTALEZA, agradeço aos que gostavam de mim, perdão as que não gostavam!

Mas sempre deixei o melhor a cada partida, cada treino, minha dedicação sempre foi em entregar o melhor a esse clube, obrigado a cada funcionário que fiz amizade e levo no meu coração, todo staff do clube, pessoal da cozinha, lavanderia, limpeza, rouparia, seguranças!

Pessoas dos bastidores que trabalham muito, e eu sinto por cada um de vocês que faziam com excelência o trabalho diário. Que o Fortaleza tenha a força pra voltar a Elite em 2026 essa é a minha torcida

Obrigado aos leões da Tuf , porque no pior momento dentro do clube em 2024 fizeram uma carta aberta em apoio e eu sei o quanto foi importante pra terminar a temporada em alta e ajudando o clube a terminar em 4 na tabela..

Em especial Bruno da tuf