Em fim de contrato, Marinho se despede do Fortaleza: "Foram dias mágicos"Atacante de 35 anos estava no Tricolor desde junho de 2023 e encerra passagem após rebaixamento para a Série B
Com contrato até o próximo dia 31, o atacante Marinho se despediu do Fortaleza na manhã desta quinta-feira, 11, nas redes sociais. O camisa 11 não renovará contrato após o rebaixamento para a Série B e deixa o Pici após duas temporadas e meia, período que definiu como "dias mágicos".
Marinho disputou 110 jogos pelo Tricolor, fez 16 gols e deu 12 assistências. O jogador de 35 anos não conquistou títulos, mas participou do vice-campeonato da Sul-Americana, em 2023, e da campanha histórica na Série A de 2024, em que o Leão ficou na quarta posição.
Em fim de vínculo e com salário alto para a realidade da Série B, Marinho encerra a passagem pelo Fortaleza e já tem outras possibilidades no mercado da bola, como o Vitória, clube que defendeu em 2016.
"Sei que nem sempre consegui ajudar, mas eu sei o que nunca faltou, entrega, raça, dedicação e empenho pra honrar sempre a camisa do FORTALEZA, agradeço aos que gostavam de mim, perdão as que não gostavam! Mas sempre deixei o melhor a cada partida, cada treino, minha dedicação sempre foi em entregar o melhor a esse clube", escreveu o atacante.
O camisa 11 lamentou o rebaixamento para a Segundona e pediu desculpa para a torcida tricolor, agradeceu aos funcionários e relembrou o apoio que recebeu da principal torcida organizada do clube no ano passado.
"Temos nossa responsabilidade como jogadores que entramos, vestimos a camisa. Desculpas apenas é pouco, é pedir perdão ao torcedor que estará lado a lado com esse clube que em breve voltará ao seu devido lugar!", afirmou Marinho.
"Que o Fortaleza tenha a força pra voltar a Elite em 2026 essa é a minha torcida", completou.
Veja a íntegra da despedida de Marinho:
"Confesso que nada estava nos planos do clube, jogadores e todos que amam esse clube
dia triste é ver uma torcida gigante que torce, vibra e que fez seu papel, sempre esteve ao lado dos jogadores e da instituição que tanto amam
Deixamos a desejar, não conseguimos manter esse clube na elite, mas entendemos que o momento de dor existe culpados, sempre existiu mocinho e vilão..
Mas temos nossa responsabilidade como jogadores que entramos, vestimos a camisa
Desculpas apenas é pouco, é pedir perdão ao torcedor que estará lado a lado com esse clube que em breve voltará ao seu devido lugar!
Foram dias mágicos que vivi nesse clube, foram gols importantes, campeão da copa do nordeste, melhor campanha de um time nordestino no Brasileirão série A, 4 lugar e vaga direta na libertadores, final de sul-americana em 2023
Sei que nem sempre consegui ajudar, mas eu sei o que nunca faltou, entrega, raça, dedicação e empenho pra honrar sempre a camisa do FORTALEZA, agradeço aos que gostavam de mim, perdão as que não gostavam!
Mas sempre deixei o melhor a cada partida, cada treino, minha dedicação sempre foi em entregar o melhor a esse clube, obrigado a cada funcionário que fiz amizade e levo no meu coração, todo staff do clube, pessoal da cozinha, lavanderia, limpeza, rouparia, seguranças!
Pessoas dos bastidores que trabalham muito, e eu sinto por cada um de vocês que faziam com excelência o trabalho diário.
Que o Fortaleza tenha a força pra voltar a Elite em 2026 essa é a minha torcida
Obrigado aos leões da Tuf , porque no pior momento dentro do clube em 2024 fizeram uma carta aberta em apoio e eu sei o quanto foi importante pra terminar a temporada em alta e ajudando o clube a terminar em 4 na tabela..
Em especial Bruno da tuf
Mário Sérgio 11 de dezembro de 2025