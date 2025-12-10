Vojvoda indica Pochettino e Mancuso, do Fortaleza, para diretoria do Santos

Ex-treinador do Leão sugeriu a dupla para a cúpula paulista, que ainda avalia movimentações no mercado

Destaques do Fortaleza na reta final da Série A 2025, o lateral-direito Mancuso e o meio-campista Pochettino foram indicados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda ao Santos visando a próxima temporada, conforme apurou o Esportes O POVO.

Atualmente no Peixe, o ex-treinador do Leão sugeriu a dupla para a diretoria paulista, que ainda avalia movimentações no mercado. Internamente, a cúpula do Alvinegro Praiano prioriza a renovação com Neymar, até por entender que o camisa 10 é um "atrativo" para atletas posteriormente fecharem com o clube.