Vojvoda indica Pochettino e Mancuso, do Fortaleza, para diretoria do Santos

Vojvoda indica Pochettino e Mancuso, do Fortaleza, para diretoria do SantosEx-treinador do Leão sugeriu a dupla para a cúpula paulista, que ainda avalia movimentações no mercado
Destaques do Fortaleza na reta final da Série A 2025, o lateral-direito Mancuso e o meio-campista Pochettino foram indicados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda ao Santos visando a próxima temporada, conforme apurou o Esportes O POVO.
Atualmente no Peixe, o ex-treinador do Leão sugeriu a dupla para a diretoria paulista, que ainda avalia movimentações no mercado. Internamente, a cúpula do Alvinegro Praiano prioriza a renovação com Neymar, até por entender que o camisa 10 é um "atrativo" para atletas posteriormente fecharem com o clube.
Velho conhecido de Vojvoda, Pochettino foi contratado pelo Fortaleza em 2023 após indicação do treinador. No Pici, ele soma 175 partidas, 17 gols e 29 assistências. Mancuso, por sua vez, também foi sugerido pelo técnico e desembarcou em solo cearense na metade do ano de 2024. Desde então, entrou em campo 59 vezes, com dois tentos e sete assistências.
Fortaleza quer manter Brítez
De olho na temporada de 2026, o Fortaleza deseja a permanência do zagueiro Emanuel Brítez no elenco tricolor, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador, que é um dos capitães do Leão do Pici,é tido como uma das prioridades da diretoria visando a manutenção de uma "espinha dorsal" no time.