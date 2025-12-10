Na Argentina, Palermo prioriza Fortaleza em meio a sondagens de Inter e Remo

Treinador gostou do período em que trabalhou no Pici, além de ter tido boa adaptação à cidade e aos funcionários. Apesar dos pontos positivos elencados, a permanência dele no futebol cearense passa por uma redução salarial

Técnico do Fortaleza na reta final da Série A 2025, o argentino Martín Palermo recebeu sondagens de Internacional e Remo, que disputarão a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Todavia, conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante prioriza conversar com o Tricolor do Pici para avaliar uma possível proposta de renovação por parte do clube.

Ainda de acordo com a apuração, o El Titán gostou do período em que trabalhou no Pici, além de ter tido boa adaptação à cidade e aos funcionários. Apesar dos pontos positivos elencados, a permanência dele no futebol cearense passa por uma redução salarial, visto que o clube terá de se readequar ao novo cenário financeiro da Série B. O técnico já está em Buenos Aires, onde passará férias com a família.