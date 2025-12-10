Na Argentina, Palermo prioriza Fortaleza em meio a sondagens de Inter e Remo

Na Argentina, Palermo prioriza Fortaleza em meio a sondagens de Inter e RemoTreinador gostou do período em que trabalhou no Pici, além de ter tido boa adaptação à cidade e aos funcionários. Apesar dos pontos positivos elencados, a permanência dele no futebol cearense passa por uma redução salarial
Técnico do Fortaleza na reta final da Série A 2025, o argentino Martín Palermo recebeu sondagens de Internacional e Remo, que disputarão a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Todavia, conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante prioriza conversar com o Tricolor do Pici para avaliar uma possível proposta de renovação por parte do clube.
Ainda de acordo com a apuração, o El Titán gostou do período em que trabalhou no Pici, além de ter tido boa adaptação à cidade e aos funcionários. Apesar dos pontos positivos elencados, a permanência dele no futebol cearense passa por uma redução salarial, visto que o clube terá de se readequar ao novo cenário financeiro da Série B. O técnico já está em Buenos Aires, onde passará férias com a família.
Leia mais
CEO da SAF do clube, Marcelo Paz será o responsável por negociar diretamente com o treinador. Em entrevista coletiva após o rebaixamento do clube no domingo, 7, o dirigente afirmou seu desejo de prorrogar o contrato de Palermo.
+ Coluna Fernando Graziani: Paz segue trabalhando sem parar e indícios são de continuidade no Fortaleza
"Por mim, o Palermo fica. Temos que saber se ele quer ficar para disputar uma Série B. Sei que ele gostou muito do clube e da cidade. Quando a gente fala de Palermo, acho importante falar do Diego Cagna, do Damian, do Gaston, do Renato e do Esteban Herrera. São pessoas extraordinárias, compõem uma comissão técnica muito qualificada. Então não é só o Palermo. Eu queria citar os seis que chegaram, que se adequaram muito bem ao clube, a cidade e as nossas cores, respeitaram muito", ressaltou.