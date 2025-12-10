Fortaleza quer manter Brítez para 2026 e vai negociar acordo salarial

Fortaleza quer manter Brítez para 2026 e vai negociar acordo salarialJogador, que é um dos capitães do Leão do Pici, é tido como uma das prioridades da diretoria visando a manutenção de uma "espinha dorsal" no time.
De olho na temporada de 2026, o Fortaleza deseja a permanência do zagueiro Emanuel Brítez no elenco tricolor, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador, que é um dos capitães do Leão do Pici, é tido como uma das prioridades da diretoria visando a manutenção de uma "espinha dorsal" no time.
Aos 33 anos, o argentino segue hospitalizado após ser submetido a um procedimento cirúrgico no domingo, 7, para drenagem do pulmão. Ele apresentou quadro de pneumonia durante o mês de novembro.
Com isso, a cúpula leonina aguarda alta hospitalar do atleta para negociar diretamente a situação. Conforme apuração, a ideia é propor um reajuste salarial por conta do novo cenário financeiro do clube, mas mantendo o tempo de contrato já previsto: dezembro de 2027 com opção de renovação por mais um ano.
No Fortaleza desde 2022, Brítez soma 163 partidas com a camisa do time do Pici, tendo dois gols marcados e sete assistências distribuídas. No clube, ele se sagrou campeão estadual em 2023, da Copa do Nordeste em 2024 e participou de campanhas históricas, como o vice-campeonato da Sul Americana de 2023 e o quarto lugar na Série A de 2024.
