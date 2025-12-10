Fortaleza quer manter Brítez para 2026 e vai negociar acordo salarial

Zagueiro Brítez no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

De olho na temporada de 2026, o Fortaleza deseja a permanência do zagueiro Emanuel Brítez no elenco tricolor, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador, que é um dos capitães do Leão do Pici, é tido como uma das prioridades da diretoria visando a manutenção de uma "espinha dorsal" no time. Aos 33 anos, o argentino segue hospitalizado após ser submetido a um procedimento cirúrgico no domingo, 7, para drenagem do pulmão. Ele apresentou quadro de pneumonia durante o mês de novembro.