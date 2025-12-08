Brítez passa por cirurgia pulmonar e segue internado em recuperação

Zagueiro Brítez no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Zagueiro do Fortaleza, Emanuel Brítez passou por um procedimento cirúrgico na região dos pulmões nesse domingo, 7. O argentino permanece internado, mas deve receber alta nos próximos dias. Segundo o clube tricolor, a intervenção foi necessária após o reaparecimento de uma pneumonia que o atleta vinha tratando. O Fortaleza explicou, em nota oficial, que o defensor apresentou uma nova inflamação, acompanhada de um acúmulo de secreção [empiema] na área próxima ao pulmão, dentro da cavidade pleural. Assim, o atleta segue internado em ambiente hospitalar e conta com monitorado do departamento médico do clube.

Brítez apresentou recidiva de um quadro de pneumonia com surgimento de uma coleção (empiema) no espaço adjascente ao pulmão, na cavidade pleural. Dessa forma, o zagueiro precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para esvaziamento com drenagem desse conteúdo líquido. O atleta segue internado em ambiente hospitalar para continuação do tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Fortaleza e equipe médica especializada.