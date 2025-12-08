Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brítez passa por cirurgia pulmonar e segue internado em recuperação

Brítez passa por cirurgia pulmonar e segue internado em recuperação

Zagueiro tricolor deverá receber alta hospitalar nos próximos dias
Atualizado às Autor Lara Santos
Autor
Lara Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Zagueiro do Fortaleza, Emanuel Brítez passou por um procedimento cirúrgico na região dos pulmões nesse domingo, 7. O argentino permanece internado, mas deve receber alta nos próximos dias. Segundo o clube tricolor, a intervenção foi necessária após o reaparecimento de uma pneumonia que o atleta vinha tratando.

O Fortaleza explicou, em nota oficial, que o defensor apresentou uma nova inflamação, acompanhada de um acúmulo de secreção [empiema] na área próxima ao pulmão, dentro da cavidade pleural. Assim, o atleta segue internado em ambiente hospitalar e conta com monitorado do departamento médico do clube.

Devido ao problema clínico, Brítez não esteve à disposição na partida contra o Botafogo, no Engenhão, que terminou em 4 a 2 para o Glorioso e encerrou a participação tricolor na Série A com o rebaixamento confirmado.

Leia mais

No clube desde 2022, Brítez disputou 28 jogos nesta temporada, e contribuiu com um gol e uma assistência. Seu vínculo com o Leão do Pici é válido até dezembro de 2027.

Confira a nota do Fortaleza na íntegra:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que o zagueiro Emanuel Brítez foi submetido a um procedimento cirúrgico no último domingo (7). No momento, o atleta está clinicamente bem e estável com boa evolução.

Brítez apresentou recidiva de um quadro de pneumonia com surgimento de uma coleção (empiema) no espaço adjascente ao pulmão, na cavidade pleural.

Dessa forma, o zagueiro precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para esvaziamento com drenagem desse conteúdo líquido.

O atleta segue internado em ambiente hospitalar para continuação do tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Fortaleza e equipe médica especializada.

O zagueiro deve ter programação de alta nos próximos dias para conclusão do tratamento em casa.

Desejamos ao atleta uma ótima recuperação!"

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar