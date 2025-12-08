Brítez passa por cirurgia pulmonar e segue internado em recuperação

Brítez passa por cirurgia pulmonar e segue internado em recuperaçãoZagueiro tricolor deverá receber alta hospitalar nos próximos dias
Zagueiro do Fortaleza, Emanuel Brítez passou por um procedimento cirúrgico na região dos pulmões nesse domingo, 7. O argentino permanece internado, mas deve receber alta nos próximos dias. Segundo o clube tricolor, a intervenção foi necessária após o reaparecimento de uma pneumonia que o atleta vinha tratando.
O Fortaleza explicou, em nota oficial, que o defensor apresentou uma nova inflamação, acompanhada de um acúmulo de secreção [empiema] na área próxima ao pulmão, dentro da cavidade pleural. Assim, o atleta segue internado em ambiente hospitalar e conta com monitorado do departamento médico do clube.
Devido ao problema clínico, Brítez não esteve à disposição na partida contra o Botafogo, no Engenhão, que terminou em 4 a 2 para o Glorioso e encerrou a participação tricolor na Série A com o rebaixamento confirmado.
Leia mais
No clube desde 2022, Brítez disputou 28 jogos nesta temporada, e contribuiu com um gol e uma assistência. Seu vínculo com o Leão do Pici é válido até dezembro de 2027.
Confira a nota do Fortaleza na íntegra:
"O Fortaleza Esporte Clube informa que o zagueiro Emanuel Brítez foi submetido a um procedimento cirúrgico no último domingo (7). No momento, o atleta está clinicamente bem e estável com boa evolução.
Brítez apresentou recidiva de um quadro de pneumonia com surgimento de uma coleção (empiema) no espaço adjascente ao pulmão, na cavidade pleural.
Dessa forma, o zagueiro precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para esvaziamento com drenagem desse conteúdo líquido.
O atleta segue internado em ambiente hospitalar para continuação do tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Fortaleza e equipe médica especializada.
O zagueiro deve ter programação de alta nos próximos dias para conclusão do tratamento em casa.
Desejamos ao atleta uma ótima recuperação!"Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente