Sasha desabafa após rebaixamento do Fortaleza: "Uma das piores sensações possíveis"

Após deixar o Z-4 na última rodada, o Fortaleza dependia somente de si para assegurar sua permanência na Série A

Em entrevista na beira do campo, o camisa 88 desabafou e descreveu quais os sentimentos com o retorno a Segundona após sete anos na elite do futebol nacional. A última vez que o Leão havia disputado a Série B foi em 2019.

Titular do Fortaleza durante todo o ano, Lucas Sasha lamentou o rebaixamento do Fortaleza para a Série B após a derrota por 4 a 2 para o Botafogo na tarde deste domingo, 7, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da Série A.

“Então a sensação é uma das piores possíveis que a gente pode ter, né? A gente lutou, batalhou, demorou pra reagir no campeonato e o futebol brasileiro não perdoa. É um futebol muito competitivo, a gente demorou pra reagir. No final das contas, não vale de nada a nossa reação e não tem mais o que falar, não”, lamentou o camisa 88.

Até o embate contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, a equipe de Palermo vinha de uma sequência de nove jogos de invencibilidade — até então, a segunda maior em vigência na Série A.

Com esse retrospecto, bastava uma vitória no Engenhão para assegurar a permanência na elite do futebol nacional, o que não aconteceu.

“É difícil encontrar palavras agora, né? Independente da nossa luta ou não. Para o projeto, ir para a segunda divisão é muito difícil, principalmente um projeto como Fortaleza. Um projeto que até o ano passado era visto como espelho e um projeto de gente séria, pessoas sérias, sabe”, disse.