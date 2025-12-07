"Sou o maior responsável", afirma Marcelo Paz após rebaixamento do Fortaleza

"Sou o maior responsável", afirma Marcelo Paz após rebaixamento do FortalezaCEO da SAF tricolor destacou que o Tricolor do Pici tem força e estrutura para retornar à Série A em breve
CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva neste domingo, 7, após o rebaixamento do time para a Série B. Na ocasião, o dirigente assumiu a responsabilidade pela queda. O clube vai jogar a segunda divisão após sete anos consecutivos na elite.
"Sei que hoje o momento é de dor, de frustração, de chateação, mas a gente tem que ter a humildade de saber que faz parte da vida. A vida não são só conquistas, não são só vitórias, não é o tempo todo lá em cima. Lutamos, tentamos, mas não conseguimos. Assumo a responsabilidade disso, não vou terceirizar essa responsabilidade para ninguém, não sou o único responsável, mas sou o maior responsável. A liderança tem que assumir essas responsabilidades, decisões ou não decisões que foram tomadas ao longo desse ano", disse.
Na sequência, Paz destacou que o Tricolor do Pici tem força e estrutura para retornar à Série A em breve. Para ele, é importante assimilar a queda para, assim, reformular a equipe visando o novo momento.
"Se essa queda tivesse acontecido nos primeiros anos de Série A, seria muito mais difícil voltar. Hoje, eu afirmo que o Fortaleza tem mais estrutura pra jogar uma Série B e voltar logo. Temos ativos para fazer esse giro financeiro para disputar bem uma Série B, temos força. É assimilar rapidamente essa mudança de divisão e poder, ano que vem, formar o time adequado à divisão e tentar voltar logo."