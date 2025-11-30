"Até o final": Sasha reforça missão do Fortaleza para evitar o rebaixamento

Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 40 pontos, um a menos que o Inter (17º) e o Santos (16º) – primeiro time fora do Z-4. Assim, dependendo de uma combinação de resultados, os comandados do técnico Martín Palermo podem terminar a 37ª rodada fora da zona de rebaixamento, restando apenas um jogo para o término do Brasileirão.

Um dos pilares do meio-campo do Fortaleza na temporada de 2025, Lucas Sasha concedeu entrevista após a vitória sobre o Atlético-MG neste domingo, 30, na Arena Castelão. Com semblante feliz pelo resultado positivo, o volante reforçou que o foco do Leão do Pici é estar fora da zona de rebaixamento na última rodada.

“Agora é até o final. A gente tem falado sobre isso: é somar pontos. Fomos o último jogo da rodada, e a gente vê os outros resultados e pode até tentar desanimar, mas é o que eu sempre falo: o importante pra nós é estar fora (da zona de rebaixamento) no último jogo. Se pudermos estar fora na 37ª ou 38ª rodada, maravilha. Se não der pra sair na próxima, o mais importante é lá no Rio de Janeiro estarmos comemorando a nossa permanência”, comentou o volante.

Internamente, cada partida tem sido tratada como uma final pelos jogadores do Fortaleza, algo destacado pelo próprio Sasha. O jogador projetou outra “batalha” contra o Corinthians, próximo adversário do Leão no torneio, e pediu o apoio do torcedor, que compareceu em peso no duelo diante do Atlético-MG, cujo público foi superior a 51 mil pessoas.

“Cada jogo é uma final e a gente tem tratado assim. Vai ser assim. Aos torcedores, a gente pede muita ajuda, porque vai ser assim, com muito sufoco. Mas se Deus quiser, no dia 7 (de dezembro) vamos estar comemorando [...] Cada ponto é precioso e quarta-feira temos o Corinthians aqui, mais uma batalha e uma outra final para nós. Precisamos dos três pontos e vamos em busca disso”, concluiu.