Lucas Sasha, do Fortaleza, é líder em desarmes e interceptações da Série A 2025

Lucas Sasha, do Fortaleza, é líder em desarmes e interceptações da Série A 2025Volante do Tricolor foi destaque na vitória sobre o RB Bragantino com bom número de desarmes e duelos ganhos pelo chão
Destaque do sistema defensivo do Fortaleza na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, nessa quarta-feira, 26, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada do Brasileirão, o volante Lucas Sasha é o líder em desarmes e interceptações na edição de 2025 da competição nacional.
O camisa 88 soma 107 desarmes na Série A, com boa vantagem sobre Kaiki, do Cruzeiro, que aparece em segundo lugar na lista, com 93. Em interceptações, o meio-campista tricolor tem 54, seguido por Sabino, do São Paulo, que realizou 46. Os dados são do Sofascore.
Sasha aparece ainda no top-10 de jogadores com mais duelos ganhos no chão, com 136 (nono colocado), e é o 14º com mais disputas de bolas vencidas: 163.
Diante do Massa Bruta, o volante de 35 anos ganhou cinco desarmes em oito tentativas e venceu dez duelos pelo chão, em 15 disputas. Lucas Sasha fez ainda uma interceptação, um corte e duas recuperações de bola, também segundo o Sofascore. O volante cometeu apenas uma falta.
Com a bola nos pés, o meio-campista também contribuiu: 19 passes certos em 22 tentativas, tendo 100% de aproveitamento em passes no campo defensivo (12 acertos em 12 passes).
O triunfo no interior paulista, com boa atuação do camisa 88, levou o Tricolor aos 37 pontos no Brasileirão, na 18ª posição, a dois pontos de deixar a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será diante do Atlético-MG, domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão.
Lucas Sasha: números em RB Bragantino 0x1 Fortaleza
- 19 passes certos (86% de aproveitamento)
- 5 desarmes ganhos em 8 disputas
- 1 interceptação
- 1 corte
- 2 recuperações de bola
- 10 duelos ganhos pelo chão em 15 disputas
- 1 falta cometida