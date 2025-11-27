Lucas Sasha, do Fortaleza, é líder em desarmes e interceptações da Série A 2025

Nacho Laquintana e Lucas Sasha disputam lance no jogo RB Bragantino x Fortaleza, no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Destaque do sistema defensivo do Fortaleza na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, nessa quarta-feira, 26, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada do Brasileirão, o volante Lucas Sasha é o líder em desarmes e interceptações na edição de 2025 da competição nacional. O camisa 88 soma 107 desarmes na Série A, com boa vantagem sobre Kaiki, do Cruzeiro, que aparece em segundo lugar na lista, com 93. Em interceptações, o meio-campista tricolor tem 54, seguido por Sabino, do São Paulo, que realizou 46. Os dados são do Sofascore.