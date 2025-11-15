Geraldo Luciano atribui saída de Mancha do Fortaleza à questão financeira: "Precisou vender"

Ex-vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano afirmou que a venda do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia, foi motivada pela necessidade financeira do clube. Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 15, o ex-dirigente falou que, apesar do potencial do defensor, o Leão não tinha condições de recusar a proposta recebida no fim de agosto.

"O Fortaleza precisou vender o Gustavo Mancha. Não estou criticando, se eu estivesse lá, talvez tivesse feito a mesma coisa. Se nós estivéssemos em situação financeira melhor, não teríamos vendido. Segurava ele aqui por mais um ou dois anos e viria uma venda muito melhor. Por conta da situação financeira, tivemos que vender essa joia", disse.