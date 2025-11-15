Geraldo Luciano opina: "Caindo ou não, o Marcelo Paz não continuará no Fortaleza"

Geraldo, que é conselheiro do time do Pici, opinou que o ciclo de Paz "encerrou". De acordo com ele, o dirigente deve deixar o Leão independentemente se a equipe for rebaixada ou não para a Série B de 2026.

Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Leão do Pici, Geraldo Luciano concedeu entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 15. Na ocasião, o profissional comentou sobre a situação de Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor, no clube.

"Quando eu saí do Fortaleza, o que eu mais vinha conversando nos bastidores era: 'nós precisamos pensar o Fortaleza sem o Marcelo Paz'. Quando eu estava dizendo isso, não é porque eu não gostava do Marcelo, pelo contrário, eu gosto muito do Marcelo e gosto muito do Fortaleza. Eu sabia que ia chegar uma hora que o Marcelo Paz não iria mais continuar. Eu acho que essa hora chegou, na minha opinião, caindo ou não caindo, o Marcelo Paz não continuará no Fortaleza. É quase uma certeza que eu tenho", ressaltou.

"O Marcelo Paz concluiu o ciclo no Fortaleza, um ciclo vitorioso, que ele deixa o nome dele marcado na história do clube, ele colocou o clube do topo do futebol brasileiro, melhorou a infraestrutura. Ele cometeu erros principalmente neste ano, acho que o Marcelo errou muito e eu estou muito à vontade para falar porque eu disse isso para ele, conversando com ele, ele errou muito, mas no futebol ninguém ganha a vida inteira, qual é o clube que ganha a vida inteira?", completou o ex-vice-presidente.

Confira a entrevista na íntegra: