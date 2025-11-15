Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza recebe Hiroos para confirmar vaga na final do Cearense Feminino

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, às 9 horas, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, em partida com transmissão da TV O POVO e do Youtube do Esportes O POVO. Leoas se classificam mesmo se perderem por 20 gols
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Em uma partida essencialmente protocolar, o Fortaleza recebe o Hiroos Cariri neste domingo, 16, às 9 horas no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, para confirmar vaga na final do Cearense Feminino. Para a partida, com transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e do Youtube do Esportes O POVO, as Leoas contam com a vantagem de ter vencido o primeiro embate das semifinais por um acachapante 21 a 0, o que torna a probabilidade de desclassificação quase inexistente.

O que também torna o favoritismo do time tricolor em algo imenso é a campanha apresentada pelas equipes até aqui. O Fortaleza faz o ano mais especial do seu projeto no futebol feminino: em 24 jogos, são 16 vitórias e oito empates. Ou seja, nenhuma derrota. Além da invencibilidade, a equipe comandada pelo ex-jogador Erandir alcançou o inédito acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro e faturou a Copa Maria Bonita — espécie de Copa do Nordeste da modalidade, de modo que espera levantar a taça do Estadual para fechar a campanha com chave de ouro.

A situação do Hiroos é completamente oposta. Nos apenas três jogos que fez na temporada, todos pelo Estadual, a equipe soma três derrotas, com o número impressionante de 38 gols tomados. Além dos 21 do empate contra o Tricolor, o time caririense foi superado em outros dois jogos pelo R4, por 9 a 0 e 8 a 0.

Com o cenário completamente favorável a si, o Fortaleza já sabe quem irá enfrentar na decisão: o Ceará. A equipe alvinegra, que faturou os dois últimos Estaduais — do qual é pentacampeão —, se classificou ao bater o R4 com duas vitórias nas semifinais. No jogo de ida, em casa, as Alvinegras levaram a melhor por 2 a 1 na Cidade Vozão, em Itaitinga. Fora de casa, no Inaldão, em Barbalha, o triunfo foi por 2 a 0. 

Com a classificação encaminhada, a tendência então é que o Fortaleza vá a campo com um time mais alternativo, com a possibilidade de poupar atletas justamente para ter uma boa preparação para as finais. Uma escalação mista não é uma preocupação para a comissão técnica tricolor, já que com uma formação reserva o grupo conseguiu bater o São Gonçalo por 17 a 0 no último jogo da primeira fase do Estadual.

Na final, as Leoas vão em busca do quarto título Estadual. A equipe levantou o troféu nos anos de 2010, 2020 e 2022 e tem sido finalista do torneio de maneira consecutiva desde 2019.

Ficha técnica:

