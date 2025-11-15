Fortaleza se reapresenta no Pici e inicia preparação para duelo decisivo contra o Bahia

Fortaleza se prepara para duelo de quinta, mas fica de olho na partida atrasada entre Santos e Palmeiras na noite deste sábado, 15. Caso vença, o Peixe pode aumentar a distância para o Leão do Pici sair da zona de rebaixamento

Antes de irem ao gramado, os atletas realizaram uma sessão de ativação na academia. Em seguida, o elenco participou do aquecimento e, depois, foi conduzido pelo técnico Martín Palermo e sua comissão para atividades técnicas e táticas, com foco na reorganização defensiva e no ajuste de comportamentos ofensivos.

O Fortaleza voltou aos trabalhos na manhã deste sábado, 15 de novembro, no Centro de Excelência Alcides Santos, iniciando oficialmente a preparação para o confronto contra o Bahia, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, em mais um capítulo da luta do Tricolor de Aço para escapar do rebaixamento.

O trabalho no Pici seguirá também no domingo, 16, sem folga, e a equipe terá mais quatro sessões de treino ao longo da próxima semana até o embarque para Salvador. A intenção do clube é aproveitar ao máximo a sequência de dias cheios para corrigir falhas, recuperar confiança e chegar ao duelo contra o Bahia em condições de buscar um resultado que mantenha vivo o sonho da permanência.

O Fortaleza entra nesta reta final de campeonato na 19ª colocação, com 31 pontos, precisando de pontos para diminuir a distância para sair da zona de rebaixamento. E a tabela deste sábado mexe diretamente com o destino tricolor.

O Santos, atual 17º colocado, com 33 pontos, enfrenta às 21h o líder Palmeiras em jogo atrasado da 13ª rodada. Uma vitória santista faria o Peixe chegar aos 36 pontos, ultrapassando o Vitória (hoje com 35) e, consequentemente, aumentando a pontuação necessária para que o Fortaleza consiga deixar o Z-4.

A partida do Fortaleza contra o Bahia terá transmissão ao vivo pela Rádio O POVO CBN.