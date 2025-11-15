Fortaleza se reapresenta no Pici e inicia preparação para duelo decisivo contra o Bahia

Fortaleza se reapresenta no Pici e inicia preparação para duelo decisivo contra o BahiaFortaleza se prepara para duelo de quinta, mas fica de olho na partida atrasada entre Santos e Palmeiras na noite deste sábado, 15. Caso vença, o Peixe pode aumentar a distância para o Leão do Pici sair da zona de rebaixamento
O Fortaleza voltou aos trabalhos na manhã deste sábado, 15 de novembro, no Centro de Excelência Alcides Santos, iniciando oficialmente a preparação para o confronto contra o Bahia, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, em mais um capítulo da luta do Tricolor de Aço para escapar do rebaixamento.
Antes de irem ao gramado, os atletas realizaram uma sessão de ativação na academia. Em seguida, o elenco participou do aquecimento e, depois, foi conduzido pelo técnico Martín Palermo e sua comissão para atividades técnicas e táticas, com foco na reorganização defensiva e no ajuste de comportamentos ofensivos.
O trabalho no Pici seguirá também no domingo, 16, sem folga, e a equipe terá mais quatro sessões de treino ao longo da próxima semana até o embarque para Salvador. A intenção do clube é aproveitar ao máximo a sequência de dias cheios para corrigir falhas, recuperar confiança e chegar ao duelo contra o Bahia em condições de buscar um resultado que mantenha vivo o sonho da permanência.
O Fortaleza entra nesta reta final de campeonato na 19ª colocação, com 31 pontos, precisando de pontos para diminuir a distância para sair da zona de rebaixamento. E a tabela deste sábado mexe diretamente com o destino tricolor.
O Santos, atual 17º colocado, com 33 pontos, enfrenta às 21h o líder Palmeiras em jogo atrasado da 13ª rodada. Uma vitória santista faria o Peixe chegar aos 36 pontos, ultrapassando o Vitória (hoje com 35) e, consequentemente, aumentando a pontuação necessária para que o Fortaleza consiga deixar o Z-4.
A partida do Fortaleza contra o Bahia terá transmissão ao vivo pela Rádio O POVO CBN.