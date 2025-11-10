Palermo admite "golpe duro" com tropeços do Fortaleza: "É mais mental que outra coisa"Em uma disputa em que cada ponto é essencial na luta contra o rebaixamento, o Leão voltou a abrir o placar, mas viu a vitória escapar nos minutos finais
O empate por 2 a 2 entre Fortaleza e Grêmio, na Arena Castelão, nesse domingo, 9, pela 33ª rodada da Série A, foi decepcionante para o torcedor tricolor, especialmente pela forma como aconteceu: o Leão voltou a abrir o placar, mas viu a vitória escapar outra vez.
Na coletiva pós-jogo, o técnico Martín Palermo elogiou a postura de seus comandados no início do confronto, abrindo o marcador nos primeiros minutos, e destacou o esforço da equipe em buscar a vitória. No entanto, o argentino também reconheceu o impacto do gol de empate em falha de Brenno, que acabou mudando o rumo do jogo.
“Bom, eu acho que o time teve um bom começo. Encontramos rápido a vantagem e continuamos tentando, continuamos procurando. Acredito que o plano da partida era esse. Acredito que o gol que recebemos nos bateu muito. Foi um golpe duro para todo o time, como se deu também”, disse Palermo.
“Fomos atrás de ganhar a partida, como poderíamos ter perdido, mas a nossa necessidade era adicionar os três pontos e tivemos diferentes possibilidades para encontrar a vitória, mas lamentavelmente não se deu”, lamentou.
“Questão mental”
Os mandantes até abriram o placar logo cedo, aos 5 minutos, com gol de Adam Bareiro. No entanto, a vantagem durou pouco: aos 14, Carlos Vinícius aproveitou falha de Brenno e empatou o jogo. Aos 32, Marlon virou para os visitantes. O resultado só não foi pior graças a Matheus Pereira, que marcou o empate aos 20 minutos do segundo tempo, em bela cobrança de falta.
Assim como analisou Palermo, o Fortaleza se impôs desde o início e começou melhor o confronto. Porém, o time sentiu notoriamente o golpe após o gol de empate do centroavante gremista.
“Recebemos um golpe forte no clássico aos 88 minutos e hoje voltamos todos, em poucos dias. Em dois dias o que pudemos recuperar é a questão mental, porque se repetiu a equipe nas quatro partidas, pude fazer uma ou duas modificações e são os mesmos jogadores”, disse.
“Então podemos pensar que o físico é o problema? Não, porque a equipe buscou até o final, tanto com Ceará, tanto com Santos. É mais mental que outra coisa. Agora, voltamos a receber um golpe duro, mas não há tempo para se lamentar, porque já amanhã (segunda-feira) temos que estar pensando no jogo da próxima quarta-feira com o (Atlético) Mineiro e não podemos lamentar, porque ainda tem muitos pontos pela frente”, completou.
Agora, sem muito tempo para descanso, o Fortaleza volta a campo já na próxima quarta-feira, 12, quando enfrentará o Atlético-MG, às 20h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo atrasado da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.