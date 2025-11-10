Palermo admite "golpe duro" com tropeços do Fortaleza: "É mais mental que outra coisa"

Durante coletiva pós-jogo, o treinador argentino falou sobre o impacto do gol sofrido após falha defensiva / Crédito: Reprodução/TV Leão

O empate por 2 a 2 entre Fortaleza e Grêmio, na Arena Castelão, nesse domingo, 9, pela 33ª rodada da Série A, foi decepcionante para o torcedor tricolor, especialmente pela forma como aconteceu: o Leão voltou a abrir o placar, mas viu a vitória escapar outra vez. Na coletiva pós-jogo, o técnico Martín Palermo elogiou a postura de seus comandados no início do confronto, abrindo o marcador nos primeiros minutos, e destacou o esforço da equipe em buscar a vitória. No entanto, o argentino também reconheceu o impacto do gol de empate em falha de Brenno, que acabou mudando o rumo do jogo.

Assim como analisou Palermo, o Fortaleza se impôs desde o início e começou melhor o confronto. Porém, o time sentiu notoriamente o golpe após o gol de empate do centroavante gremista. “Recebemos um golpe forte no clássico aos 88 minutos e hoje voltamos todos, em poucos dias. Em dois dias o que pudemos recuperar é a questão mental, porque se repetiu a equipe nas quatro partidas, pude fazer uma ou duas modificações e são os mesmos jogadores”, disse. “Então podemos pensar que o físico é o problema? Não, porque a equipe buscou até o final, tanto com Ceará, tanto com Santos. É mais mental que outra coisa. Agora, voltamos a receber um golpe duro, mas não há tempo para se lamentar, porque já amanhã (segunda-feira) temos que estar pensando no jogo da próxima quarta-feira com o (Atlético) Mineiro e não podemos lamentar, porque ainda tem muitos pontos pela frente”, completou.