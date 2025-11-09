Fortaleza sofre com falhas, empata com Grêmio e segue na vice-lanterna da Série A

Bruno Pacheco, lateral do Fortaleza, durante jogo contra o Grêmio / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza voltou a frustrar seu torcedor na noite deste domingo, 9. Na Arena Castelão, o Leão do Pici ficou no empate com o Grêmio por 2 a 2 em partida da 33ª rodada da competição nacional. Com o resultado, a equipe cearense perde chance de encostar nos clubes fora do Z-4 e segue na 19ª colocação da tabela, com 30 pontos somados. O próximo compromisso do time será na quarta-feira, 12, diante do Atlético-MG, fora de casa, em jogo atrasado da 16ª rodada.

Fortaleza 2x2 Grêmio: o jogo Pressionado na luta contra o rebaixamento e buscando dar uma resposta positiva ao torcedor depois do empate cedido no Clássico-Rei na quinta-feira, 6, o time treinado por Martin Palermo iniciou o duelo ante o Imortal da melhor forma possível: balançando as redes. Isso porque, logo aos quatro minutos, Kannemann cometeu erro crasso na saída de bola e Pochettino tocou rápido para Bareiro. Fora da área, o centroavante bateu no canto do goleiro Volpi e abriu o placar na Arena Castelão. Depois, o Leão criou mais uma chance clara de marcar. Em contra-ataque, Breno Lopes avançou em velocidade e, mesmo podendo deixar Bareiro na cara do gol, preferiu finalizar. Na tentativa, não obteve êxito. A oportunidade desperdiçada, inclusive, teve reflexo negativo logo na sequência. Aos 13, o goleiro Brenno foi fazer reposição e soltou a bola no chão, mas não viu Carlos Vinicius logo atrás. Com isso, o atacante gremista aproveitou a falha do arqueiro e empatou tudo no Gigante da Boa Vista.

Depois de sofrer o tento, o Fortaleza baixou o volume de jogo e se desorganizou taticamente, enquanto o Tricolor Gaúcho se mostrava cada vez mais ofensivo. O resultado veio aos 31 minutos, quando Marlon recebeu de Carlos Vinicius, driblou a zaga e finalizou para marcar o gol de virada da equipe de Porto Alegre. Nos minutos finais, o time leonino tentou pressionar e até teve boa chance com Lucas Crispim em cobrança de falta, mas foi para o intervalo em desvantagem. Insatisfeito com a virada, Palermo colocou Moisés e Matheus Pereira no lugar de Crispim e Sasha visando maior agressividade. O camisa 5, inclusive, finalizou duas vezes logo no começo do segundo tempo, mas Volpi foi bem. Depois, Breno Lopes também arrematou para nova defesa do goleiro gaúcho.