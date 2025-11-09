Fortaleza sofreu 14 gols nos últimos 10 jogos disputados na Série A

Time sofreu dois tentos contra o Grêmio em empate marcado por erros. Leão volta a campo na quarta-feira, 12, diante do Atlético-MG, fora de casa, em jogo atrasado da 16ª rodada

Em uma luta interminável contra o rebaixamento, o Fortaleza empatou com o Grêmio em 2 a 2 na noite deste domingo, 9, na Arena Castelão. No duelo, válido pela 33ª rodada da Série A, o time leonino voltou a mostrar fragilidade na defesa, especialmente no 1º gol gaúcho, que contou com erro crasso de Brenno.

Com mais uma exibição irregular, o Leão do Pici agora acumula 14 gols sofridos nos últimos 10 jogos disputados no Brasileirão. No recorte, foi vazado por Palmeiras (4), São Paulo (2), Juventude (1), Vasco (2), Cruzeiro (1), Santos (1), Ceará (1) e Grêmio (2).