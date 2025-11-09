Mancuso desabafa após empate do Fortaleza e cita erros de "atenção e concentração"O lateral-direito do Tricolor disse que a equipe já perdeu muitos pontos por erros próprios e ressaltou a importância de vencer o Atlético-MG fora de casa na próxima quarta-feira
O lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso, desabafou após o time empatar pela terceira vez consecutiva na Série A. Em entrevista após o jogo contra o Grêmio, o jogador disse que o Leão já perdeu “muitos pontos” por erros de atenção e concentração.
Para o argentino, essa é uma das questões principais para o clube estar vivendo essa situação dramática no Campeonato Brasileiro, em que está isolado na vice-lanterna da tabela, com dois pontos a menos que o Juventude (18º) e cinco do Vitória, primeiro time fora do Z-4.
“Ao longo do campeonato, perdemos muitos pontos por erros de atenção e concentração. Estamos nesse momento por essas coisas e muito mais. Agora é pensar no Atlético-MG e buscar os três pontos”, disse o lateral, se referindo ao duelo atrasado contra o Galo, válido pela 16º rodada e que será disputado na próxima quarta-feira, na Arena MRV.