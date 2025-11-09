Mancuso desabafa após empate do Fortaleza e cita erros de "atenção e concentração"

O lateral-direito do Tricolor disse que a equipe já perdeu muitos pontos por erros próprios e ressaltou a importância de vencer o Atlético-MG fora de casa na próxima quarta-feira

O lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso, desabafou após o time empatar pela terceira vez consecutiva na Série A. Em entrevista após o jogo contra o Grêmio, o jogador disse que o Leão já perdeu “muitos pontos” por erros de atenção e concentração.



Para o argentino, essa é uma das questões principais para o clube estar vivendo essa situação dramática no Campeonato Brasileiro, em que está isolado na vice-lanterna da tabela, com dois pontos a menos que o Juventude (18º) e cinco do Vitória, primeiro time fora do Z-4.