Após empate com o Grêmio, Fortaleza terá três jogos seguidos fora de casa

A sequência longe da capital cearense tem o duelo atrasado contra o Atlético-MG, válido pela 16º rodada, e jogos diante do Bahia e RB Bragantino

O empate com o Grêmio no Castelão tornou a situação do Fortaleza na luta contra o rebaixamento ainda mais dramática. Isso porque o Tricolor do Pici terá, agora, três jogos consecutivos fora de casa, um deles em duelo atrasado válido pela 16ª rodada, contra o Atlético-MG, já na próxima quarta-feira, 12, na Arena MRV.



Após o confronto diante do Galo, os comandados do técnico Martín Palermo encaram o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e o RB Bragantino, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).