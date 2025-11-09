Após empate com o Grêmio, Fortaleza terá três jogos seguidos fora de casa

Após empate com o Grêmio, Fortaleza terá três jogos seguidos fora de casaA sequência longe da capital cearense tem o duelo atrasado contra o Atlético-MG, válido pela 16º rodada, e jogos diante do Bahia e RB Bragantino
O empate com o Grêmio no Castelão tornou a situação do Fortaleza na luta contra o rebaixamento ainda mais dramática. Isso porque o Tricolor do Pici terá, agora, três jogos consecutivos fora de casa, um deles em duelo atrasado válido pela 16ª rodada, contra o Atlético-MG, já na próxima quarta-feira, 12, na Arena MRV.
Após o confronto diante do Galo, os comandados do técnico Martín Palermo encaram o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e o RB Bragantino, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Finalizado esse tour longe da capital cearense, o Leão terá duas partidas seguidas em casa: uma contra o Atlético-MG e outra diante do Corinthians. A campanha será finalizada no Rio de Janeiro, em duelo com o Botafogo, no Nilton Santos.
No atual cenário, o Fortaleza está isolado na vice-lanterna da tabela de classificação, com 30 pontos somados, dois a menos que o Juventude (18º) e cinco do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos, que é o 17º, tem 33 pontos.