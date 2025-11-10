Fortaleza tem 92,6% de chance de ser rebaixado após empate com Grêmio, aponta UFMG

Na 19ª colocação, o time comandado pelo argentino Martin Palermo acumula 30 pontos, cinco a menos que o Vitória, primeiro clube fora da zona da degola

Restando apenas seis jogos para o fim da Série A, o Fortaleza vive situação delicada na luta contra o rebaixamento. Com o frustrante empate com o Grêmio nesse domingo, 9 , a equipe leonina agora tem 92,6% de chance de jogar a Série B em 2026, conforme levantamento do Departamento de Matemática da UFMG.

Na 19ª colocação, o time comandado pelo argentino Martin Palermo acumula 30 pontos, cinco a menos que o Vitória, primeiro clube fora da zona da degola. Em busca de uma virada histórica, o Leão do Pici ainda enfrentará Atlético-MG (duas vezes), Bahia, Red Bull Bragantino, Corinthians e Botafogo até o término da competição.

O próximo duelo, inclusive, já acontece nesta quarta-feira, 12, diante do Galo. As equipes vão medir forças às 20h30min (de Brasília), na Arena MRV, em confronto atrasado da 16ª rodada da Série A.

Chances do Fortaleza após o fim da 33ª rodada:

Rebaixamento: 92,6%

Sul-Americana: 0,21%

Os números são do Departamento de Matemática da UFMG