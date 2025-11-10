Matheus Pereira se desculpa com torcida após expulsão contra o Grêmio

Em seu perfil nas redes sociais, Matheus lamentou o empate e se desculpou com os torcedores pela expulsão.

No duelo contra o Grêmio, nesse domingo, 9, o Fortaleza ficou no empate em 2 a 2 . Um dos destaques da partida foi o meia Matheus Pereira, que entrou no segundo tempo para substituir Lucas Sasha e marcou o gol de empate do Tricolor. Nos acréscimos, porém, o camisa 5 foi expulso de campo após uma falta cometida em contra-ataque gremista.

“Nem sempre o resultado reflete o quanto lutamos. Hoje ficou o sentimento de que podíamos mais. Peço desculpas pela expulsão, e agradeço aos meus companheiros que não deixaram de lutar em nenhum minuto. Esse grupo é forte e vai até o fim com a cabeça erguida”, escreveu o atleta tricolor.

Situação delicada no Z-4

Com o empate, o Fortaleza segue na vice-lanterna da Série A, com 30 pontos somados e a cinco de distância do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Agora, o Leão do Pici terá pela frente uma dura sequência de três jogos fora de casa, os quais precisa vencer para seguir lutando a fim de deixar a zona de descenso. Os próximos adversários do Fortaleza são Atlético-MG, Bahia e RB Bragantino.