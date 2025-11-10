Fortaleza reclama de "pênalti indiscutível" não marcado contra Grêmio

Amuzu e Pochettino disputam lance no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: STEFANIA LIMA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Fortaleza publicou, na manhã desta segunda-feira, 10, nota oficial com reclamação sobre a arbitragem da partida diante do Grêmio, nesse domingo, 9, pela 33ª rodada da Série A, e promete cobrar "esclarecimentos formais e providências cabíveis" à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Leão alega que, no segundo tempo do empate por 2 a 2, no Castelão, após cobrança de escanteio, Kannemann "desferiu um forte golpe" no rosto de Gastón Ávila na área, o que "configura-se como pênalti indiscutível" e "requereria a consequente expulsão do defensor gremista".

Nesta segunda, na reunião semanal da Comissão de Arbitragem da CBF sobre os jogos da rodada, o Fortaleza promete levar o tema para a pauta para ouvir explicações. Confira a íntegra da nota oficial do Fortaleza: "O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio. No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima. A infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista.