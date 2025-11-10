Fortaleza reclama de "pênalti indiscutível" não marcado contra Grêmio

Fortaleza reclama de "pênalti indiscutível" não marcado contra o Grêmio: "Profunda indignação"Tricolor lança nota oficial para cobrar arbitragem sobre lance envolvendo Kannemann e Gastón Ávila na área gremista e levará tema à CBF
O Fortaleza publicou, na manhã desta segunda-feira, 10, nota oficial com reclamação sobre a arbitragem da partida diante do Grêmio, nesse domingo, 9, pela 33ª rodada da Série A, e promete cobrar "esclarecimentos formais e providências cabíveis" à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O Leão alega que, no segundo tempo do empate por 2 a 2, no Castelão, após cobrança de escanteio, Kannemann "desferiu um forte golpe" no rosto de Gastón Ávila na área, o que "configura-se como pênalti indiscutível" e "requereria a consequente expulsão do defensor gremista".
O Tricolor do Pici apontou "perplexidade" por Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR, não ter chamado o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes para revisar o lance no monitor do campo. O único lance em que o VAR acionou o juiz de campo — e disponível no site da CBF — foi para a expulsão de Matheus Pereira, nos minutos finais do confronto.
"Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube", diz a nota do clube, assinada pelo CEO da SAF, Marcelo Paz.
Nesta segunda, na reunião semanal da Comissão de Arbitragem da CBF sobre os jogos da rodada, o Fortaleza promete levar o tema para a pauta para ouvir explicações.
Confira a íntegra da nota oficial do Fortaleza:
"O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio.
No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima. A infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista.
Causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão do lance. Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube.
Nesta segunda-feira (10), o Clube levará o caso à reunião do GT da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis.
Marcelo Cunha da Paz, CEO do Fortaleza EC SAF
Fortaleza, 10 de novembro de 2025"