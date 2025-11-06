Pierre avalia empate do Fortaleza no Clássico-Rei: "Deixamos escapar"A partida ocorreu na noite desta quinta-feira, 6, na Arena Castelão, e se encerrou com o placar de 1 a 1
O Fortaleza sofreu um empate do Ceará nos últimos minutos e segue na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na noite desta quinta-feira, 6, na Arena Castelão, e se encerrou com o placar de 1 a 1. O gol leonino foi marcado por Adam Bareiro, enquanto o Alvinegro foi anotado por Pedro Raul
Ao fim do duelo, o volante Pierre, um dos destaques do Tricolor no jogo, falou com a imprensa e lamentou os dois pontos perdidos nos minutos finais. Apesar do resultado pouco positivo, o camisa 30 manteve um tom sóbrio em relação ao próximo jogo do Leão.
"Ficamos tristes pelo empate, deixamos escapar nos acréscimos. Sabíamos que a vitória nos colocava em uma situação melhor na tabela, mas não temos tempo para lamentar. (Agora é) descansar, recuperar, virar a página e focar no Grêmio, que é o nosso próximo adversário", afirmou o meio-campista.
Leia mais
Ainda em sua fala, o atleta rechaçou a máxima de que qualquer somatória de pontos é importante e pediu foco para o elenco no duelo contra os Gaúchos.
"Não temos mais tempo para negociar pontos. Sabíamos da importância desse jogo, por ser um clássico e por precisarmos dos três pontos. Porém, como eu disse, temos que virar a página, não temos tempo para lamentar e precisamos focar nesse jogo contra o Grêmio, que é muito importante para nós".
O Leão enfrenta o Tricolor Gaúcho neste domingo, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, precisando de uma vitória para encurtar a distância para o 16º colocado, que atualmente é de cinco pontos. Para este duelo, o Fortaleza terá o retorno de Tomás Pochettino, que cumpriu suspensão no Clássico-Rei.
Ceará 1x1 Fortaleza: o jogo
O último Clássico-Rei da temporada terminou em igualdade O Tricolor do Pici saiu na frente com Adam Bareiro, no primeiro tempo, mas o Ceará, nos acréscimos da etapa final, buscou o empate com gol de Pedro Raul. Com o resultado de igualdade, o Vovô chegou aos 39 pontos, ficando na 13ª posição, enquanto o Leão aos 29 pontos, permanecendo na vice-lanterna da tabela, com 29 pontos–mesma quantidade do Juventude, mas com menos vitórias.