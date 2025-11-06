Pierre avalia empate do Fortaleza no Clássico-Rei: "Deixamos escapar"

O volante Pierre vem se tornando nome de confiança de Martín Palermo / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza sofreu um empate do Ceará nos últimos minutos e segue na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na noite desta quinta-feira, 6, na Arena Castelão, e se encerrou com o placar de 1 a 1. O gol leonino foi marcado por Adam Bareiro, enquanto o Alvinegro foi anotado por Pedro Raul Ao fim do duelo, o volante Pierre, um dos destaques do Tricolor no jogo, falou com a imprensa e lamentou os dois pontos perdidos nos minutos finais. Apesar do resultado pouco positivo, o camisa 30 manteve um tom sóbrio em relação ao próximo jogo do Leão.