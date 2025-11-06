Matheus Pereira, do Fortaleza, é relacionado para Clássico-Rei; Diogo Barbosa fica fora

O meio-campista, que foi ausência nas últimas quatro partidas do Leão do Pici, se recuperou do edema no músculo posterior da coxa direita e está à disposição do técnico Martín Palermo para encarar o Ceará

Um dos destaques do Fortaleza nesta Série A do Campeonato Brasileiro, Matheus Pereira voltou a ser relacionado e será opção para o técnico Martín Palermo no Clássico-Rei contra o Ceará nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, em duelo da 32ª rodada.

A última partida do meio-campista ocorreu na vitória sobre o Juventude, pela 27ª rodada, em jogo disputado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Nas quatro partidas seguintes, Matheus Pereira foi desfalque por conta de um edema no músculo posterior da coxa direita.