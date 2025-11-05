Torcida do Fortaleza lota Pici em treino aberto antes de Clássico-Rei

Concentração da Torcida em Treino Aberto do Fortaleza no Centro de Treinamento Alcides Santos . / Crédito: Samuel Setubal

A torcida do Fortaleza compareceu em bom número no treino aberto da equipe na tarde desta quarta-feira, 5, no Pici. Na atividade, os tricolores prestaram apoio ao elenco antes do Clássico-Rei da Série A, que será disputado nesta quinta, 6, na Arena Castelão. O movimento tricolor começou por volta das 17 horas, com a concentração de torcedores na praça Ney Rebouças, localizada a frente do CT Alcides Santos. No local, se instaurou um clima de estádio, com direito a barraquinhas, música e um "esquenta" por parte de alguns grupos organizados.