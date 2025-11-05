Torcida do Fortaleza lota Pici em treino aberto antes de Clássico-Rei

Torcida do Fortaleza lota Pici em treino aberto antes de Clássico-ReiPressionado na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 6, diante do rival Ceará, pela 32ª rodada da Série A 2025
A torcida do Fortaleza compareceu em bom número no treino aberto da equipe na tarde desta quarta-feira, 5, no Pici. Na atividade, os tricolores prestaram apoio ao elenco antes do Clássico-Rei da Série A, que será disputado nesta quinta, 6, na Arena Castelão.
O movimento tricolor começou por volta das 17 horas, com a concentração de torcedores na praça Ney Rebouças, localizada a frente do CT Alcides Santos. No local, se instaurou um clima de estádio, com direito a barraquinhas, música e um "esquenta" por parte de alguns grupos organizados.
Os portões da sede do Leão foram abertos às 17h45min, com o público lotando as três arquibancadas que restaram do antigo estádio que ali existia. No campo principal, próximo aos torcedores, treinavam somente os goleiros.
O restante do elenco realizava outra atividade em um dos campos auxiliares do Pici. Após o termino treino de um dos treinos, o grupo teve um momento de descontração e se dirigiu para o campo principal. Durante o momento, a torcida subiu a voz para saudar os atletas.
No gramado principal, o grupo tricolor realizou um treino de apronto, com exercícios de finalização e cruzamento, além do conhecido "coletivo", onde os jogadores se dividem em equipes e atuam uma partida amistosa com campo e minutagens reduzidas. Durante o momento, a torcida estendeu faixas, acendeu sinalizadores e soltou fumaça para saudar os jogadores, que retribuíram com acenos e fotos.
