No 10º jogo pelo Fortaleza, Palermo encara primeiro Clássico-Rei; veja números

Martín Palermo encara seu primeiro Clássico-Rei nesta quinta-feira, 6, na décima partida como treinador do Fortaleza . Buscando sair do Z-4 da Série A, os comandados de El Títan podem diminuir a distância para o Santos , atual 16º colocado, caso vençam o duelo que acontece às 20 horas, no Castelão, pela 32ª rodada da competição nacional.

Até o momento, o treinador argentino tem nove partidas no comando leonino, com quatro vitórias, quatro derrotas e somente um empate, registrando aproveitamento de 48,14%. No recorte, o Leão marcou oito gols e sofreu 11 tentos.

Desde a chegada do ex-atacante, o Tricolor se tornou um time mais competitivo, mas ainda convive com algumas deficiências que marcaram a temporada. Sob o comando de Palermo, o Fortaleza venceu as três outras equipes da zona de rebaixamento, algo que não havia sido feito até então, mas teve dificuldade de superar rivais de meio de tabela.

Uma sina do Leão em 2025 tem sido a dificuldade de jogar de forma propositiva, algo que ainda não foi resolvido pelo atual comandante. Nos jogos contra São Paulo e Vasco, times de meio de tabela que atuaram com um a menos em boa parte dos jogos, o Tricolor não conseguiu converter o volume de jogo em gols, perdeu ambas as partidas por 2 a 0 e mostrou fragilidades na transição defensiva.