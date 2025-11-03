Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da Série A; veja preços

Este será o último confronto entre os cearenses nesta temporada / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza divulgou os preços dos ingressos para o último Clássico-Rei de 2025, que será realizado nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. A comercialização dos bilhetes iniciou na tarde desse domingo, 2. O torcedor tricolor que desejar ir ao Castelão acompanhar o duelo da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro irá encontrar os bilhetes nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy; e no site Leão Tickets, a partir de R$ 30.