Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da Série A; veja preços

O Fortaleza divulgou os preços dos ingressos para o último Clássico-Rei de 2025, que será realizado nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. A comercialização dos bilhetes iniciou na tarde desse domingo, 2.
O torcedor tricolor que desejar ir ao Castelão acompanhar o duelo da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro irá encontrar os bilhetes nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy; e no site Leão Tickets, a partir de R$ 30.
Como o mando de campo para este confronto é do Ceará, os sócios torcedores leoninos que desejarem torcer das arquibancadas do Gigante da Boa Vista terão que adquirir seus ingressos como os demais adeptos do clube.
Mesmo atuando como visitante neste embate, o Leão do Pici vê nesse clássico um duelo fundamental na luta contra o rebaixamento. Atualmente o Tricolor ocupa a 18ª posição, com 28 pontos conquistados em 30 jogos, estando a cinco pontos do Santos, 16º colocado.
Confira os valores dos ingressos para o jogo entre Ceará e Fortaleza:
- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
Momentos distintos
Apesar da rivalidade, que por si só nivela todos os clássicos, as equipes chegam para este embate em momentos e ambições diferentes na Série A.
Após empatar com o Santos, em um confronto direto na luta pela permanência, o Leão perdeu uma boa oportunidade de vencer um rival direto e se aproximar da saída da zona de rebaixamento.
No entanto, apesar deste resultado, os comandados de Martín Palermo estão em um momento de crescente no campeonato — em comparação ao próprio desempenho antes apresentado — e buscam, em uma possível vitória no clássico, o ânimo para continuar nessa batalha contra a zona de rebaixamento.
Já o Alvinegro de Porangabuçu faz um campeonato sólido desde seu início. Sempre próximo ao meio da tabela, os comandados de Léo Condé até passaram por uma sequência de derrotas recentes, mas, ao superar o Fluminense, voltaram a abrir sete pontos para o Z-4 e entraram, novamente, na zona de acesso a Copa Sul-Americana.