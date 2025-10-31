Adversário do Fortaleza, Santos tem bom desempenho contra times do Z-4

Até o momento, o Santos somou dez de 15 pontos disputados contra adversários do atual Z-4 nesta edição do Brasileirão. Esses números equivalem a um aproveitamento de 66% . Foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Em duelo de desesperados, o Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, neste sábado, 1º, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Peixe de Juan Pablo Vojvoda chega confiante por seu bom retrospecto diante das equipes que ocupam a zona da degola.

O empate foi fora de casa, ocorreu diante do Sport. Já as vitórias aconteceram sobre o Juventude, na Vila Belmiro, e diante do próprio Fortaleza, como visitante. Além de um triunfo e uma derrota contra o Vitória. Desta forma, o Peixe inicia uma nova sequência de confrontos diretos. Isso pode definir o rumo da equipe na briga contra o rebaixamento.

Atualmente na 16ª colocação, com 32 pontos, o Santos tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem diante da zona. O adversário do Fortaleza tem um ponto a mais que o Vitória, primeiro time da zona. Para o confronto, Neymar segue fora. O meia-atacante está em fase de transição física. Porém, o departamento médico prefere não antecipar seu retorno para evitar riscos de recaída.

Além disso, outro desfalque confirmado é o lateral Souza, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o técnico Vojvoda contará com o retorno de Zé Rafael, que volta após cumprir suspensão na última rodada, diante do Botafogo.