Digno de filme, Fortaleza e Vojvoda se reencontram em jogo de vida ou morte

Vojvoda reencontra o Fortaleza como treinador do Santos em partida pelo Brasileirão / Crédito: Samuel Setubal

Além de tudo que envolve a partida entre Fortaleza e Santos na Vila Belmiro, há um outro elemento à parte: o reencontro do time cearense com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Os dois, que estiveram juntos por mais de quatro temporadas e romperam a relação em julho após uma série de resultados negativos, agora serão rivais pela primeira vez em um contexto de vida ou morte para ambos. Um roteiro digno de filme mexicano – ou de Hollywood. De um lado, estará o maior técnico da história do Fortaleza, o mais vitorioso e repleto de feitos marcantes, que pode, por ironia do destino, ser o responsável por dizimar grande parte da esperança que o clube ainda nutre em escapar do rebaixamento, situação que teve participação direta dele neste ano.