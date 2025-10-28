Fortaleza goleia The Blessed por 12 a 0 pelo Cearense Feminino

Leoas voltam a campo no próximo sábado, 1°, quando enfrentam o Ceará em Clássico-Rainha às 9h30min, no PV, com transmissão da TV O POVO e do Youtube do Esportes O POVO

Com o resultado, o grupo tricolor se aproxima ainda mais do líder, Ceará, na classificação. Em quatro jogos no torneio, o time comandado por Erandir contabiliza três vitórias e um empate, chegando a dez pontos na competição com um jogo a menos, a ser disputado diante do São Gonçalo.

O Fortaleza somou mais uma goleada no Campeonato Cearense Feminino. Na tarde desta terça-feira, 28, as Leoas venceram o The Blessed por 12 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Estadual realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Metade dos gols foram marcados por Eduarda Balbino. O placar foi complementado com Akhemi (2x), Andressa Anjos, Thalita, Sara e Duda (contra).

O placar não foi construído com grandes dificuldades pelas Leoas. Nos primeiros minutos, mesmo lidando com uma forte marcação do The Blessed, o time tricolor pressionou com finalizações, precisando apenas de 19 minutos para abrir o placar com Akhemi. Principal destaque do jogo, Eduardo Balbino construiu a goleada ao marcar, em sequência, três gols antes do apito de intervalo, nos minutos 32, 33 e 47.

No início do segundo tempo, uma jogada envolvendo a artilheira e a defesa do The Blessed resultou em mais um tento tricolor logo aos oito minutos, com gol contra de Duda. Antes do apito final, a goleada foi estabelecida com mais três gols de Balbino, com novos tentos de Andressa aos 12 minutos, Akhemi aos 17, Thalita aos 23. O placar foi finalizado aos 50 minutos, com Sara.

