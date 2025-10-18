Breno Lopes lamenta derrota do Fortaleza, mas valoriza entrega: "Deixamos tudo em campo"

O Fortaleza voltou a campo neste sábado, 18, e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, no Mineirão, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Tricolor em situação delicada na tabela. Com 24 pontos, a equipe ocupa a 18ª colocação e pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar para nove pontos ao fim da rodada.

Após a partida, o atacante Breno Lopes destacou a entrega do grupo, mas lamentou a falta de precisão nas finalizações, fator decisivo para o revés. “Faltou eficácia. O futebol é feito de oportunidades, eles tiveram a oportunidade no primeiro tempo e fizeram o gol. A gente terminou o jogo com uma chance clara, tivemos dois ou três cabeceios e não conseguimos marcar”, avaliou o jogador.