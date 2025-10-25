Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem melhora na defesa contra Flamengo e não é vazado após 4 jogos

Fortaleza tem melhora na defesa contra Flamengo e não é vazado após 4 jogos

Frente ao Rubro-Negro, o time leonino não foi vazado após quatro partidas seguidas sofrendo gols: São Paulo, Juventude, Vasco e Cruzeiro
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vitória do Fortaleza diante do Flamengo neste sábado, 25, registrou uma boa atuação do sistema defensivo tricolor. Apesar das investidas constantes dos cariocas, o Leão do Pici conseguiu segurar o resultado e somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento.

Frente ao Rubro-Negro, o time leonino não foi vazado após quatro partidas seguidas sofrendo gols: São Paulo, Juventude, Vasco e Cruzeiro. A última vez em que a equipe passou ilesa foi no triunfo contra o Sport por 1 a 0, no dia 27 de setembro. 

Leia mais

Com o resultado positivo conquistado, o Fortaleza chega aos 27 pontos somados, sobe para a 18ª posição na tabela e vai dormir a quatro pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4. O próximo compromisso tricolor, inclusive, é justamente contra o Peixe, no sábado, 1º, na Vila Belmiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar