Fortaleza tem melhora na defesa contra Flamengo e não é vazado após 4 jogos

Frente ao Rubro-Negro, o time leonino não foi vazado após quatro partidas seguidas sofrendo gols: São Paulo, Juventude, Vasco e Cruzeiro

A vitória do Fortaleza diante do Flamengo neste sábado, 25, registrou uma boa atuação do sistema defensivo tricolor. Apesar das investidas constantes dos cariocas, o Leão do Pici conseguiu segurar o resultado e somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento.

Frente ao Rubro-Negro, o time leonino não foi vazado após quatro partidas seguidas sofrendo gols: São Paulo, Juventude, Vasco e Cruzeiro. A última vez em que a equipe passou ilesa foi no triunfo contra o Sport por 1 a 0, no dia 27 de setembro.