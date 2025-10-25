Ao superar o Flamengo, Fortaleza fica a 4 pontos de Santos e Vitória para sair do Z4

Ao superar o Flamengo, Fortaleza fica a 4 pontos de Santos e Vitória para sair do Z4Vitória do Leão sobre o vice-líder na Arena Castelão eleva a equipe para a 18ª posição na tabela e mantém a perseguição a Santos e Vitória
O Fortaleza conquistou uma vitória importante sobre o Flamengo por 1 a 0 na Arena Castelão, neste sábado, 25, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo permitiu que a equipe chegasse aos 27 pontos e subisse para a 18ª posição na tabela de classificação. Com isso, o tricolor fica a quatro pontos do Santos, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
O gol da vitória do time de Martín Palermo foi marcado por Breno Lopes. O desempenho da equipe assegurou um avanço na luta contra o rebaixamento, mantendo o clube na perseguição direta a equipes como Santos e Vitória.
Já pelo lado do Flamengo, atual vice-líder do campeonato, a derrota impediu que o clube carioca assumisse a liderança provisória da Série A. A equipe agora depende de um resultado negativo do Palmeiras no confronto contra o Cruzeiro, marcado para este domingo, 26.
O próximo compromisso do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro será justamente contra o Santos, adversário direto na disputa por posição fora do Z4. O jogo está marcado para o próximo sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro.