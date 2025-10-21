Triunfo do Vitória sobre Santos embola luta do Fortaleza contra rebaixamento

Atualmente o Fortaleza ocupa a 19ª posição com 24 pontos conquistados / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O triunfo inédito do Vitória-BA sobre o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, na noite dessa segunda-feira, 20, embolou a luta contra o rebaixamento para a Série B, inclusive a situação do Fortaleza, que se tornou o vice-lanterna. Com o resultado positivo no duelo que encerrou a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro baiano alcançou os mesmos 31 pontos do Peixe, primeira equipe fora da zona de rebaixamento — os paulistas têm um triunfo a mais, critério de desempate.