Triunfo do Vitória sobre Santos embola luta do Fortaleza contra rebaixamento

Triunfo do Vitória sobre Santos embola luta do Fortaleza contra rebaixamentoAlém do triunfo dos baianos, a vitória do Juventude sobre o RB Bragantino recolocou o Tricolor do Pici na vice-lanterna do Brasileirão
O triunfo inédito do Vitória-BA sobre o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, na noite dessa segunda-feira, 20, embolou a luta contra o rebaixamento para a Série B, inclusive a situação do Fortaleza, que se tornou o vice-lanterna.
Com o resultado positivo no duelo que encerrou a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro baiano alcançou os mesmos 31 pontos do Peixe, primeira equipe fora da zona de rebaixamento — os paulistas têm um triunfo a mais, critério de desempate.
Apesar de, à primeira vista, a derrota santista parecer favorável ao Fortaleza — já que, em caso de vitória do Peixe, a diferença do Leão para o 16º lugar subiria para nove pontos —, o cenário ao fim da rodada acabou sendo menos animador para o Tricolor do Pici.
O Leão iniciou a 29ª rodada na 18ª colocação, quatro pontos atrás do Vitória (17º) e um ponto à frente do Juventude (19º). Contudo, com o triunfo dos baianos e a vitória do Papo, os comandados de Martín Palermo voltaram à vice-lanterna, após duas rodadas fora da penúltima posição.
Além disso, o escrete tricolor viu o Vitória abrir os mesmos sete pontos de vantagem que o Santos já possuía, o que amplia o desafio do clube cearense na luta contra o rebaixamento. Assim, o rival regional se torna mais uma equipe a "abrir" duas rodadas de distância para o Fortaleza na briga pela permanência na Série A.