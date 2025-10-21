Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Triunfo do Vitória sobre Santos embola luta do Fortaleza contra rebaixamento

Além do triunfo dos baianos, a vitória do Juventude sobre o RB Bragantino recolocou o Tricolor do Pici na vice-lanterna do Brasileirão
Autor Levi Lima
O triunfo inédito do Vitória-BA sobre o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, na noite dessa segunda-feira, 20, embolou a luta contra o rebaixamento para a Série B, inclusive a situação do Fortaleza, que se tornou o vice-lanterna.

Com o resultado positivo no duelo que encerrou a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro baiano alcançou os mesmos 31 pontos do Peixe, primeira equipe fora da zona de rebaixamento — os paulistas têm um triunfo a mais, critério de desempate.

Apesar de, à primeira vista, a derrota santista parecer favorável ao Fortaleza — já que, em caso de vitória do Peixe, a diferença do Leão para o 16º lugar subiria para nove pontos —, o cenário ao fim da rodada acabou sendo menos animador para o Tricolor do Pici.

O Leão iniciou a 29ª rodada na 18ª colocação, quatro pontos atrás do Vitória (17º) e um ponto à frente do Juventude (19º). Contudo, com o triunfo dos baianos e a vitória do Papo, os comandados de Martín Palermo voltaram à vice-lanterna, após duas rodadas fora da penúltima posição.

Além disso, o escrete tricolor viu o Vitória abrir os mesmos sete pontos de vantagem que o Santos já possuía, o que amplia o desafio do clube cearense na luta contra o rebaixamento. Assim, o rival regional se torna mais uma equipe a “abrir” duas rodadas de distância para o Fortaleza na briga pela permanência na Série A.

