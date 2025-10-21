Geraldo Luciano sobre venda da SAF: "Talvez perdemos o momento"

Geraldo Luciano, Ednaldo Rodrigues e Marcelo Paz no jogo Fortaleza x LDU, no Estádio Domingo Burgeño, pela final da Copa Sul-Americana 2023 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do clube, Geraldo Luciano, em entrevista ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 21, falou sobre como foi decidido o modelo empresarial adotado e opinou sobre o processo de venda minoritária para investidores.

Dívidas e erros em 2025 Geraldo também falou sobre um possível déficit nas contas do Leão, que, segundo Girão, poderia chegar a R$ 100 milhões já na próxima temporada em caso de rebaixamento para a Série B. “Temos uma dívida maior? Temos. Isso preocupa? Claro que preocupa. É lógico que preocupa. Não vamos enganar ninguém, dizendo que é ótimo ter uma dívida alta. Não. Tem uma razão de ter essa dívida? Tem. Foi uma irresponsabilidade? Não foi uma irresponsabilidade. Se o tempo voltasse e algumas decisões seriam tomadas diferente? Claro que sim”, afirmou.