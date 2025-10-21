Geraldo Luciano sobre venda da SAF: "Talvez perdemos o momento"

"Perdemos um grande momento", opina Geraldo Luciano sobre venda da SAF do FortalezaEm entrevista ao O POVO na Rádio, nesta terça-feira, 21, Geraldo falou sobre como foi decidido o modelo empresarial a ser adotado pelo clube
Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do clube, Geraldo Luciano, em entrevista ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 21, falou sobre como foi decidido o modelo empresarial adotado e opinou sobre o processo de venda minoritária para investidores.
Leia mais
“A SAF é meio, não é garantia de sucesso para ninguém. Como nós não queríamos vender o clube, nós queríamos vender uma participação minoritária, nós buscamos isso. Não chegamos ao valor que considerávamos adequado e recuamos. 'Ah, deveria ter vendido?' Talvez sim. Tinham algumas possibilidades”, disse Geraldo.
“Cabe a quem está decidindo avaliar e ver se realmente o momento seria adequado para fazer uma venda e uma participação. Perdemos um grande momento? Talvez sim. Vamos ser bem práticos, bem objetivos. Talvez tenhamos perdido. […] É claro que uma coisa é o valor de um clube decidindo a Sul-Americana e bem classificado na Série A, não podemos enganar o torcedor. Outra coisa é um clube na Série B. É claro que o valor é completamente diferente”, pontuou o ex-dirigente.
O empresário teve papel importante na criação da SAF, sendo ele o responsável por arquitetar e apresentar aos conselheiros e sócios-torcedores o modelo de gestão da sociedade anônima que o Fortaleza adotaria futuramente.
Dívidas e erros em 2025
Geraldo também falou sobre um possível déficit nas contas do Leão, que, segundo Girão, poderia chegar a R$ 100 milhões já na próxima temporada em caso de rebaixamento para a Série B.
“Temos uma dívida maior? Temos. Isso preocupa? Claro que preocupa. É lógico que preocupa. Não vamos enganar ninguém, dizendo que é ótimo ter uma dívida alta. Não. Tem uma razão de ter essa dívida? Tem. Foi uma irresponsabilidade? Não foi uma irresponsabilidade. Se o tempo voltasse e algumas decisões seriam tomadas diferente? Claro que sim”, afirmou.
Por fim, quando questionado sobre quais decisões poderiam ter sido diferentes, o ex-dirigente foi enfático: contratações. Segundo ele, essa opinião já foi dita diretamente a Marcelo Paz, em conversas com o CEO da SAF do Leão.
“Acho que esse ano o Fortaleza errou muito em contratações. A gente acertou muito nos anos anteriores, mas, esse ano, se a gente for avaliar, os erros foram muito maiores do que os acertos. O bom gestor tem que acertar mais do que errar. Esse é que é o segredo. Então, eu acho que esse ano a gente cometeu muitos erros nas contratações”, concluiu.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente