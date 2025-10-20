Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo cola no Palmeiras após triunfo

Confira os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG e saiba como está a situação do seu time neste Brasileirão

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou, neste fim de semana, sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, com um triunfo por 3 a 2 no confronto direto com o Palmeiras, no Maracanã, o Flamengo praticamente igualou as chances de erguer a taça e mostrou que a reta final da competição tende a ser emocionante.

Nesse sentido, antes do duelo, o Alviverde tinha 69.0% de chance de ficar com o caneco contra 25.1% do Rubro-Negro. Só que agora a diferença percentual é mínima, visto que ambos somam 61 pontos, com 28 partidas disputadas até aqui.

Chances de título

Palmeiras – 48.6%

Flamengo – 48.3%

Cruzeiro – 2.8%

Mirassol- 0.24%

Bahia – 0.0022%

Botafogo – 0.0022%

Fluminense – 0.004%

Rumo à Liberta-2026

Para a Libertadores de 2026, o Departamento considera, até o momento, os seis primeiros colocados como virtuais classificados, pois são essas as vagas atualmente garantidas ao Brasil. Com esta base, Palmeiras e Flamengo já estão com 100% de chance de classificação. O Cruzeiro, por sua vez, também aparece como praticamente garantido no torneio continental em 2026, visto que restam apenas dez rodadas.

Dessa forma, a principal disputa se concentra nas vagas restantes. Isso porque o Mirassol, a surpresa do campeonato, está bem próximo de carimbar a vaga inédita em sua história. Assim, Bahia e Botafogo aumentaram sus chances na rodada, com os triunfos sobre Grêmio e Ceará, respectivamente.