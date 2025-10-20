Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo cola no Palmeiras após triunfo

Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo cola no Palmeiras após triunfoConfira os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG e saiba como está a situação do seu time neste Brasileirão
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou, neste fim de semana, sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, com um triunfo por 3 a 2 no confronto direto com o Palmeiras, no Maracanã, o Flamengo praticamente igualou as chances de erguer a taça e mostrou que a reta final da competição tende a ser emocionante.
Nesse sentido, antes do duelo, o Alviverde tinha 69.0% de chance de ficar com o caneco contra 25.1% do Rubro-Negro. Só que agora a diferença percentual é mínima, visto que ambos somam 61 pontos, com 28 partidas disputadas até aqui.
Chances de título
Palmeiras – 48.6%
Flamengo – 48.3%
Cruzeiro – 2.8%
Mirassol- 0.24%
Bahia – 0.0022%
Botafogo – 0.0022%
Fluminense – 0.004%
Rumo à Liberta-2026
Para a Libertadores de 2026, o Departamento considera, até o momento, os seis primeiros colocados como virtuais classificados, pois são essas as vagas atualmente garantidas ao Brasil. Com esta base, Palmeiras e Flamengo já estão com 100% de chance de classificação. O Cruzeiro, por sua vez, também aparece como praticamente garantido no torneio continental em 2026, visto que restam apenas dez rodadas.
Dessa forma, a principal disputa se concentra nas vagas restantes. Isso porque o Mirassol, a surpresa do campeonato, está bem próximo de carimbar a vaga inédita em sua história. Assim, Bahia e Botafogo aumentaram sus chances na rodada, com os triunfos sobre Grêmio e Ceará, respectivamente.
Além disso, os arquirrivais Fluminense e Vasco, que se enfrentam agora e em dezembro pela semifinal da Copa do Brasil, tentam se aproximar do G6. Afinal, as equipes cariocas podem aproveitar possíveis novas vagas na reta final.
Palmeiras – Já classificado
Flamengo – Já classificado
Cruzeiro – 99.88%
Mirassol – 96.2%
Bahia – 82.0%
Botafogo – 62.5%
Fluminense – 38.7%
Vasco – 5.7%
São Paulo – 4.4%
Bragantino -4.1%
Internacional – 2.2%
Grêmio – 1.5%
Corinthians – 1.4%
Ceará – 1.1%
Vasco da Gama – 3.3%
Corinthians – 2.8%
Santos – 0.48%
Atlético – 0.45%
Vitória – 0.005%
Na briga para não cair
Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Botafogo não têm qualquer risco de rebaixamento. Nesse sentido, Fluminense, São Paulo, Vasco e Bragantino também estão bem próximos de se garantirem na elite do futebol nacional em 2026. Por outro lado, o maior risco é do Sport, com 99.80%, enquanto Juventude, com 94.0% e Fortaleza, com 90.4%, também aumentaram seus riscos. Primeiro fora do Z4, o Santos tem 16.4%, enquanto o Vitória, que está entre os quatro, soma 67.9%.
Risco de rebaixamento
Sport – 99.8%
Juventude – 94.0%
Fortaleza – 90.4%
Vitória – 67.9%
Santos – 16.4%
Atlético – 10.2%
Ceará – 5.3%
Internacional – 4.4%
Corinthians – 4.0%
Grêmio – 3.0%
Bragantino – 2.0%
São Paulo – 1.3%
Vasco da Gama – 1.3%
Fluminense- 0.011%
