Palermo elogia entrega do elenco e pede calma à torcida do Fortaleza após nova derrota

Palermo elogia entrega do elenco e pede calma à torcida do Fortaleza após nova derrotaO argentino também reconheceu que o principal problema tem sido a falta de efetividade nas chances criadas
Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último sábado, 18, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A, o técnico Martín Palermo preferiu destacar a entrega do elenco do Fortaleza. Mesmo com o resultado negativo e a equipe ainda na zona de rebaixamento, o argentino garantiu que segue confiante no grupo e que não vê desânimo no vestiário.
"Saímos com uma sensação triste porque, obviamente, a equipe se entregou totalmente. Teremos uma semana para trabalhar, para enfrentar o Flamengo, e é seguir confiando. Volto a repetir, confio plenamente no que os jogadores me demonstram. Não vejo uma equipe entregue, não vejo uma equipe pensando que já está na Série B" afirmou o treinador.
O argentino também reconheceu que o principal problema tem sido a falta de efetividade nas chances criadas. O Leão do Pici voltou a desperdiçar boas oportunidades diante do Cruzeiro, repetindo o cenário da partida anterior contra o Vasco.
"É o que nos está faltando: a efetividade de concretizar tudo o que temos gerado tanto no jogo contra o Vasco quanto no dia de hoje. Vejo uma equipe que se entrega, que dá tudo até o final. Creio que nisso o torcedor tem que ficar tranquilo", disse.
Mesmo com o revés, o comandante elogiou a postura do time e garantiu que o elenco seguirá lutando enquanto houver chances matemáticas de permanência.
"Incomodamos hoje o Cruzeiro, não lhes demos a possibilidade de que passassem por cima de nós. Creio que a equipe teve caráter e, principalmente, nunca se rendeu", completou Palermo.
O time volta a campo no próximo sábado, 25, às 19h30min, quando recebe o Flamengo na Arena Castelão. O Tricolor segue em busca de uma reação para escapar do Z-4 nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.