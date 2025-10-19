Palermo elogia entrega do elenco e pede calma à torcida do Fortaleza após nova derrota

Martín Palermo, técnico do Fortaleza / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último sábado, 18, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A, o técnico Martín Palermo preferiu destacar a entrega do elenco do Fortaleza. Mesmo com o resultado negativo e a equipe ainda na zona de rebaixamento, o argentino garantiu que segue confiante no grupo e que não vê desânimo no vestiário. "Saímos com uma sensação triste porque, obviamente, a equipe se entregou totalmente. Teremos uma semana para trabalhar, para enfrentar o Flamengo, e é seguir confiando. Volto a repetir, confio plenamente no que os jogadores me demonstram. Não vejo uma equipe entregue, não vejo uma equipe pensando que já está na Série B" afirmou o treinador.