Com derrota, Fortaleza pode ficar a 9 pontos de sair do Z-4 da Série A; veja cenários

Com derrota, Fortaleza pode ficar a 9 pontos de sair do Z-4 da Série A; veja cenáriosO Tricolor também pode perder posição para o Juventude e voltar a ser o vice-lanterna da tabela de classificação
O Fortaleza iniciou a 29ª rodada com um cenário bem complicado na tabela de classificação da Série A: sete pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Diante da derrota sofrida para o Cruzeiro, no Mineirão, neste sábado, 18, a situação pode ficar ainda mais dramática para o Leão, a depender dos demais resultados.
O Santos, atual 16º colocado, com 31 pontos, entra em campo neste domingo, 19, para disputar um confronto direto contra o Vitória (17º), na Vila Belmiro. Caso o Peixe vença a partida, abrirá dez pontos de margem para o Fortaleza. O Inter, que é o 15º colocado, com 33 pontos, recebe o Sport, no Beira-Rio, e também pode aumentar a diferença.
Caso Santos e Inter vençam, o alvo dos times que estão dentro da zona de rebaixamento passa a ser o Atlético-MG, que tem 33 pontos e foi derrotado pelo Corinthians neste sábado, 18, em São Paulo. Ou seja, dependendo dos resultados, a distância para sair da zona pode continuar sendo de sete pontos para o Leão, mas também pode aumentar para nove.
Fortaleza ainda corre o risco de perder posição na tabela
Além dessas questões envolvendo a luta para evitar o rebaixamento, o Fortaleza também se vê pressionado pelos times que estão dentro do Z-4. O Juventude, que é o atual vice-lanterna da tabela, pode ultrapassar o Leão e empurrar o rival de volta para a 19ª colocação – posição que o time cearense ocupava há algumas rodadas.
Para isso, o Papo, que tem 23 pontos, precisa vencer o RB Bragantino no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em caso de empate, o Leão do Pici continua na 18ª colocação, por ter melhor saldo de gols.