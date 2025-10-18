Com derrota, Fortaleza pode ficar a 9 pontos de sair do Z-4 da Série A; veja cenários

Breno Lopes disputa lance no jogo Cruzeiro x Fortaleza, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza iniciou a 29ª rodada com um cenário bem complicado na tabela de classificação da Série A: sete pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Diante da derrota sofrida para o Cruzeiro, no Mineirão, neste sábado, 18, a situação pode ficar ainda mais dramática para o Leão, a depender dos demais resultados. O Santos, atual 16º colocado, com 31 pontos, entra em campo neste domingo, 19, para disputar um confronto direto contra o Vitória (17º), na Vila Belmiro. Caso o Peixe vença a partida, abrirá dez pontos de margem para o Fortaleza. O Inter, que é o 15º colocado, com 33 pontos, recebe o Sport, no Beira-Rio, e também pode aumentar a diferença.