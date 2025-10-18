Transmissão de Cruzeiro x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Cruzeiro e Fortaleza acontece hoje, 18, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Cruzeiro e Fortaleza jogam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em partida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens no Sportv e no Premiere (serviço de pay-per-view), além de narração na Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, disponível no Youtube do Esportes O POVO.