Transmissão de Cruzeiro x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Cruzeiro x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão entre Cruzeiro e Fortaleza acontece hoje, 18, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Cruzeiro e Fortaleza jogam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em partida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens no Sportv e no Premiere (serviço de pay-per-view), além de narração na Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, disponível no Youtube do Esportes O POVO.
Confira abaixo e veja também os jogos de hoje (18/10).
Cruzeiro x Fortaleza ao vivo hoje (18/10): assistir à transmissão
O jogo é disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e começa às 21 horas (horário de Brasília).
Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo
- Sportv
- Premiere: serviço de pay-per-view