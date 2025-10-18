Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (18/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (18/10/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus. Confira a programação do dia.

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 18h30min - Corinthians x Atlético-MG - Prime Video
  • 21h - Cruzeiro x Fortaleza - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Atlético-GO x Vila Nova - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 18h30min - América-MG x CRB - Disney+
  • 20h30min - Remo x Athletic Club - Disney+

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Londrina x Ponte Preta - Band e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Saudita

  • 11h45min - Al-Ettifaq x Al-Hilal - GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Nassr x Al-Fateh - Band, BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Inglês

  • 08h30min - Nottingham Forest x Chelsea - Disney+
  • 11h - Manchester City x Everton - XSports e Disney+
  • 11h - Brighton x Newcastle - ESPN 4 e Disney+
  • 11h - Burnley x Leeds - Disney+
  • 11h - Crystal Palace x Bournemouth - Disney+
  • 11h - Sunderland x Wolverhampton - Disney+
  • 13h30min - Fulham x Arsenal - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Mainz 05 x B. Leverkusen - GOAT 
  • 10h30min - RB Leipzig x Hamburgo - CazéTV 
  • 13h30min - Bayern München x B. Dortmund - XSports, SporTV e CazéTV 

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Espanhol

  • 09h - Sevilla x Mallorca - ESPN e Disney+
  • 11h15min - Barcelona x Girona - ESPN e Disney+
  • 13h30min - Villarreal x Bétis - Disney+
  • 16h - Atlético Madrid x Osasuna - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Italiano

  • 13h - Torino x Napoli - ESPN4 e Disney+
  • 15h45min - Roma x Internazionale - Disney+

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Francês

  • 12h - Nice x Lyon - CazéTV
  • 16h05min - O. Marseille x Le Havre - CazéTV

Jogos de hoje (18/10/2025) da Libertadores Feminina

  • 11h - Ferroviária x Colo-Colo (Disputa do 3º lugar) - GOAT (YouTube)
  • 16h30min - Corinthians x Deportivo Cali (Final) - XSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17 

  • 11h - Atlético-MG x Grêmio - SporTV

Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Argentino

  • 18h - Boca Juniors x Belgrano - ESPN e Disney+
  • 20h30min - Talleres x River Plate - Disney+

