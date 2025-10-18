Jogos hoje (18/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (18/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (18/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus. Confira a programação do dia.
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 18h30min - Corinthians x Atlético-MG - Prime Video
- 21h - Cruzeiro x Fortaleza - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Atlético-GO x Vila Nova - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min - América-MG x CRB - Disney+
- 20h30min - Remo x Athletic Club - Disney+
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Londrina x Ponte Preta - Band e SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Saudita
- 11h45min - Al-Ettifaq x Al-Hilal - GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Nassr x Al-Fateh - Band, BandSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Inglês
- 08h30min - Nottingham Forest x Chelsea - Disney+
- 11h - Manchester City x Everton - XSports e Disney+
- 11h - Brighton x Newcastle - ESPN 4 e Disney+
- 11h - Burnley x Leeds - Disney+
- 11h - Crystal Palace x Bournemouth - Disney+
- 11h - Sunderland x Wolverhampton - Disney+
- 13h30min - Fulham x Arsenal - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Mainz 05 x B. Leverkusen - GOAT
- 10h30min - RB Leipzig x Hamburgo - CazéTV
- 13h30min - Bayern München x B. Dortmund - XSports, SporTV e CazéTV
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Sevilla x Mallorca - ESPN e Disney+
- 11h15min - Barcelona x Girona - ESPN e Disney+
- 13h30min - Villarreal x Bétis - Disney+
- 16h - Atlético Madrid x Osasuna - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Italiano
- 13h - Torino x Napoli - ESPN4 e Disney+
- 15h45min - Roma x Internazionale - Disney+
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Francês
- 12h - Nice x Lyon - CazéTV
- 16h05min - O. Marseille x Le Havre - CazéTV
Jogos de hoje (18/10/2025) da Libertadores Feminina
- 11h - Ferroviária x Colo-Colo (Disputa do 3º lugar) - GOAT (YouTube)
- 16h30min - Corinthians x Deportivo Cali (Final) - XSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 11h - Atlético-MG x Grêmio - SporTV
Jogos de hoje (18/10/2025) do Campeonato Argentino
- 18h - Boca Juniors x Belgrano - ESPN e Disney+
- 20h30min - Talleres x River Plate - Disney+
