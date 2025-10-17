Fortaleza viaja para Belo Horizonte sem Matheus Pereira e outros nove jogadores

O meio-campista, que vem sendo um dos principais destaques do Leão na Série A, está tratando um edema no músculo posterior da coxa direita

O Fortaleza embarcou nesta sexta-feira, 17, com destino a Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, no sábado, 18, no Mineirão, às 21 horas, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para o importante confronto, o técnico Martín Palermo relacionou 24 atletas.

Ao todo, o Leão terá dez desfalques. Cinco deles são por questões físicas: João Ricardo (em recuperação após cirurgia); Lucas Crispim (edema no músculo posterior da coxa direita); Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda); Matheus Pereira (edema no músculo posterior da coxa direita); e Allanzinho (edema no músculo posterior da coxa direita).