Fortaleza viaja para Belo Horizonte sem Matheus Pereira e outros nove jogadores

Fortaleza viaja para Belo Horizonte sem Matheus Pereira e outros nove jogadoresO meio-campista, que vem sendo um dos principais destaques do Leão na Série A, está tratando um edema no músculo posterior da coxa direita
O Fortaleza embarcou nesta sexta-feira, 17, com destino a Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, no sábado, 18, no Mineirão, às 21 horas, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para o importante confronto, o técnico Martín Palermo relacionou 24 atletas.
Ao todo, o Leão terá dez desfalques. Cinco deles são por questões físicas: João Ricardo (em recuperação após cirurgia); Lucas Crispim (edema no músculo posterior da coxa direita); Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda); Matheus Pereira (edema no músculo posterior da coxa direita); e Allanzinho (edema no músculo posterior da coxa direita).
Os outros cinco estão suspensos. Gaston Ávila e Deyverson receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, enquanto Kuscevic, Adam Bareiro e Pablo Roberto foram expulsos. Por outro lado, Palermo conta com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que havia sido ausência nos últimos jogos da equipe cearense.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
- Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
- Zagueiros: Brítez, Lucas Gazal e Cristovam
- Meio-campistas: Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Lucca Prior e Lucas Sasha
- Atacantes: Lucero, Marinho, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes, Herrera e Kayke