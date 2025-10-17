Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-05-2025: Jogo Fortaleza X Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A, com vitória do time mineiro. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Vivendo um ciclo de esperança e desilusão – e a margem de tempo entre essas emoções costuma ser curta –, o Fortaleza terá a difícil missão de encarar o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo que acontece neste sábado, dia 18, às 21 horas, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Afundado na zona de rebaixamento, o Leão não tem outra alternativa senão vencer. Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: como chega a Raposa Adversário do Fortaleza, o Cruzeiro chegou a liderar o Brasileirão em determinado momento, mas perdeu força na briga pelo título. Para manter o sonho de erguer a taça vivo, a Raposa precisa vencer o Leão, já que o Palmeiras, atual primeiro colocado, está com 61 pontos – os comandados do técnico português Léo Jardim somam 53, ou seja, oito a menos.



A última rodada foi a pior possível para o time cearense. Além de ser derrotado pelo Cruzmaltino, os comandados do técnico Martín Palermo viram o Santos – primeiro time fora da zona de rebaixamento – vencer o Corinthians e abrir sete pontos de diferença. O Vitória, 17º colocado, superou o Bahia no Barradão e aumentou sua margem em relação ao Tricolor do Pici para quatro pontos.

No Pici, o discurso é de seguir lutando enquanto a matemática indicar que é possível escapar do rebaixamento. Restando 11 partidas, a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca os 44 pontos como número seguro contra o rebaixamento – apenas 8% de risco. Para alcançar essa marca, o Leão precisa, no mínimo, vencer seis jogos e empatar dois. Na viagem para Belo Horizonte, 24 atletas foram relacionados, enquanto dez tiveram que permanecer na capital cearense. Destes desfalques, cinco foram por lesão: Matheus Pereira (edema), Lucas Crispim (edema), Benevenuto (edema), Allanzinho (edema) e João Ricardo (em recuperação após cirurgia). Os demais foram por suspensão: Gastón Ávila, Deyverson, Kuscevic, Bareiro e Pablo Roberto.

Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto O retrospecto recente do duelo mostra equilíbrio. Entre as edições de 2023 e 2025 do Brasileirão, os times se enfrentaram em cinco ocasiões, com duas vitórias para cada lado, além de um empate.

Atuando como visitante, o Leão do Pici não perde para o Cruzeiro desde 2006. De lá para cá, foram quatro duelos em Minas Gerais contra a Raposa, recorte em que o time cearense venceu dois jogos - na Série A de 2023 e 2024 - e empatou duas vezes - na Série A de 2006 e 2019. Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

"Em situação cada vez mais delicada no Brasileirão, o Fortaleza tem pela frente uma dura missão em Belo Horizonte (MG). Apesar de o Cruzeiro ter se distanciado da briga pelo título, a Raposa tem ótimo desempenho em casa e quer aproveitar o apoio da torcida para vencer um time que parece cada vez mais fadado ao rebaixamento. Bastante desfalcado, o Tricolor tentará apenas a segunda vitória como visitante nesta Série A para tentar não se complicar ainda mais", avalia o jornalista do O POVO. Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação Cruzeiro

4-4-2: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol. Téc: Léo Jardim