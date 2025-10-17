Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseA bola rola neste sábado, 18, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas, pela 29ª rodada do Brasileirão
Vivendo um ciclo de esperança e desilusão – e a margem de tempo entre essas emoções costuma ser curta –, o Fortaleza terá a difícil missão de encarar o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo que acontece neste sábado, dia 18, às 21 horas, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Afundado na zona de rebaixamento, o Leão não tem outra alternativa senão vencer.
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: como chega a Raposa
Adversário do Fortaleza, o Cruzeiro chegou a liderar o Brasileirão em determinado momento, mas perdeu força na briga pelo título. Para manter o sonho de erguer a taça vivo, a Raposa precisa vencer o Leão, já que o Palmeiras, atual primeiro colocado, está com 61 pontos – os comandados do técnico português Léo Jardim somam 53, ou seja, oito a menos.
Outro fator que aumenta a pressão pela vitória do Cruzeiro é a sequência ruim que o time vive: são quatro jogos sem triunfos na elite nacional, sendo os últimos três encerrados em empate, além de uma derrota para o Vasco. Na rodada passada, a equipe mineira disputou um clássico com o Atlético-MG, que está em enorme crise, e a partida terminou em 1 a 1.
Na campanha, o Cruzeiro detém o quinto melhor ataque da atual edição da Série A, com 41 gols marcados, e a segunda defesa mais consistente, com apenas 21 tentos sofridos – o Flamengo, com 13, lidera o ranking. Para o duelo, Léo Jardim não contará com o centroavante Kaio Jorge, artilheiro do certame, nem com o goleiro Cássio. Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a Seleção, está de volta.
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão
O Fortaleza chegou a um momento do torneio em que empatar fora de casa com a Raposa, atual terceira colocada da tabela e um dos times de maior investimento, seria considerado um resultado desastroso. Foi o próprio clube cearense que se colocou nessa situação ao desperdiçar a chance de vencer jogos que deveria, como contra os reservas do São Paulo e diante do Vasco, em ambos tendo um jogador a mais e atuando em casa.
A última rodada foi a pior possível para o time cearense. Além de ser derrotado pelo Cruzmaltino, os comandados do técnico Martín Palermo viram o Santos – primeiro time fora da zona de rebaixamento – vencer o Corinthians e abrir sete pontos de diferença. O Vitória, 17º colocado, superou o Bahia no Barradão e aumentou sua margem em relação ao Tricolor do Pici para quatro pontos.
No Pici, o discurso é de seguir lutando enquanto a matemática indicar que é possível escapar do rebaixamento. Restando 11 partidas, a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca os 44 pontos como número seguro contra o rebaixamento – apenas 8% de risco. Para alcançar essa marca, o Leão precisa, no mínimo, vencer seis jogos e empatar dois.
Na viagem para Belo Horizonte, 24 atletas foram relacionados, enquanto dez tiveram que permanecer na capital cearense. Destes desfalques, cinco foram por lesão: Matheus Pereira (edema), Lucas Crispim (edema), Benevenuto (edema), Allanzinho (edema) e João Ricardo (em recuperação após cirurgia). Os demais foram por suspensão: Gastón Ávila, Deyverson, Kuscevic, Bareiro e Pablo Roberto.
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto
O retrospecto recente do duelo mostra equilíbrio. Entre as edições de 2023 e 2025 do Brasileirão, os times se enfrentaram em cinco ocasiões, com duas vitórias para cada lado, além de um empate.
Atuando como visitante, o Leão do Pici não perde para o Cruzeiro desde 2006. De lá para cá, foram quatro duelos em Minas Gerais contra a Raposa, recorte em que o time cearense venceu dois jogos - na Série A de 2023 e 2024 - e empatou duas vezes - na Série A de 2006 e 2019.
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro
"Em situação cada vez mais delicada no Brasileirão, o Fortaleza tem pela frente uma dura missão em Belo Horizonte (MG). Apesar de o Cruzeiro ter se distanciado da briga pelo título, a Raposa tem ótimo desempenho em casa e quer aproveitar o apoio da torcida para vencer um time que parece cada vez mais fadado ao rebaixamento. Bastante desfalcado, o Tricolor tentará apenas a segunda vitória como visitante nesta Série A para tentar não se complicar ainda mais", avalia o jornalista do O POVO.
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação
Cruzeiro
4-4-2: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol. Téc: Léo Jardim
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Téc: Palermo
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Data: 18/10/2025
- Horário: 21 horas (de Brasília)
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Cruzeiro x Fortaleza pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Sportv
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook do Esportes O POVO