Fortaleza lança novo 3º uniforme no aniversário de 107 anos; veja fotos

Lucas Crispim, Tinga e Gastón Ávila participam da divulgação do novo terceiro uniforme do Fortaleza / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza lançou, na manhã deste sábado, 18, dia em que completa 107 anos de história, o novo terceiro uniforme. O novo traje, chamado de Armadura, foi desenvolvido por um torcedor em concurso promovido pelo clube e está à venda. O lateral-direito Tinga, o zagueiro Gastón Ávila e o meia Lucas Crispim participaram da ação de divulgação da camisa ao lado de torcedores, na arquibancada do Estádio Presidente Vargas.