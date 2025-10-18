Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza lança novo 3º uniforme no aniversário de 107 anos; veja fotos

Desenvolvida por torcedor, camisa "Armadura" é divulgada em ação com Lucas Crispim, Tinga e Gastón Ávila para celebrar aniversário do clube
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro
O Fortaleza lançou, na manhã deste sábado, 18, dia em que completa 107 anos de história, o novo terceiro uniforme. O novo traje, chamado de Armadura, foi desenvolvido por um torcedor em concurso promovido pelo clube e está à venda.

O lateral-direito Tinga, o zagueiro Gastón Ávila e o meia Lucas Crispim participaram da ação de divulgação da camisa ao lado de torcedores, na arquibancada do Estádio Presidente Vargas.

"Eles vestem com orgulho o que representa uma nação. Dentro e fora de campo, carregamos o orgulho e amor de defender o Fortaleza", diz a publicação do Leão.

Novo terceiro uniforme do Fortaleza foi lançado no aniversário de 107 anos Crédito: Divulgação/Fortaleza EC
Novo terceiro uniforme do Fortaleza foi lançado no aniversário de 107 anos Crédito: Divulgação/Fortaleza EC
Lucas Crispim, Tinga e Gastón Ávila participam da divulgação do novo terceiro uniforme do Fortaleza Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Predominantemente azul, o uniforme tem listras brancas e vermelhas em detalhes na manga e na gola, além da parte central, em torno do escudo, que é um modelo retrô.

O novo terceiro uniforme está disponível nas lojas oficiais do Tricolor e também na loja virtual (www.leao1918.com.br). Os preços variam entre R$ 329,99 e R$ 349,99.

