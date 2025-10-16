Súmula de Fortaleza x Vasco detalha expulsões de Bareiro, Kuscevic e Pablo Roberto

Benjamín Kuscevic, zagueiro do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula do jogo entre Fortaleza e Vasco, que terminou com vitória dos cariocas por 2 a 0. A partida, que ocorreu na noite da quarta-feira, 15, teve quatro atletas expulsos, sendo um pelo lado cruz-maltino e três pelo lado Tricolor. O árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou a partida e relatou os acontecidos no documento. O atacante Adam Bareiro foi expulso por segundo amarelo nos acréscimos da etapa complementar, devido a um atrito com o goleiro Léo Jardim no último lance do jogo. O atacante paraguaio teria atingindo o jogador adversário e agido de forma desrespeitosa com o goleiro.