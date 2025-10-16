Súmula de Fortaleza x Vasco detalha expulsões de Bareiro, Kuscevic e Pablo Roberto

Súmula de Fortaleza x Vasco detalha expulsões de Bareiro, Kuscevic e Pablo RobertoBareiro foi expulso ainda com bola rolando por conduta anti-desportiva, enquanto Pablo Roberto e Kuscevic foram expulsos por agressões no pós-jogo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula do jogo entre Fortaleza e Vasco, que terminou com vitória dos cariocas por 2 a 0. A partida, que ocorreu na noite da quarta-feira, 15, teve quatro atletas expulsos, sendo um pelo lado cruz-maltino e três pelo lado Tricolor. O árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou a partida e relatou os acontecidos no documento.
O atacante Adam Bareiro foi expulso por segundo amarelo nos acréscimos da etapa complementar, devido a um atrito com o goleiro Léo Jardim no último lance do jogo. O atacante paraguaio teria atingindo o jogador adversário e agido de forma desrespeitosa com o goleiro.
"Motivo: A1.24. Outro motivo - Expulso por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário n.º 01 o sr Leonardo C. Jardim e agir de maneira provocativa com o mesmo, ambas as ações com o jogo paralisado. Após ser expulso, saiu de campo normalmente", explicou o árbitro Wilton Pereira Sampaio em súmula.
Leia mais
Após o jogo, o Fortaleza também teve outros dois atletas expulsos em uma briga. O volante Pablo Roberto foi expulso após agredir Cauan Barros, enquanto Benjamin Kuscevic socou Matheus Carvalho. Ambos os atletas não receberam os cartões vermelhos em campo porque desceram para o vestiário.
"Motivo: V2. For culpado de conduta violenta - Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário, o atleta de nº 88 Cauan Lucas barros da Luz. Após essa ação o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário" - detalhes da expulsão de Pablo Roberto.
"Motivo: V2. For culpado de conduta violenta - Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85 Matheus Carvalho dos santos. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido à confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário. a sanção disciplinar foi informada ao capitão de sua equipe, senhor Glaybson Yago, nº 22, na saída do campo" - detalhes da expulsão de Kuscevic.
Ainda no primeiro tempo, o Vasco teve um expulso. O volante Hugo Moura pisou na panturrilha de Guzmán, e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho.
"Motivo: V1. For culpado de jogo brusco grave - Expulso de forma direta por ter atingido com as travas da chuteira a panturrilha de seu adversário de nº10 o sr Yeison Estiven Guzmán Gómez, com uso de força excessiva na disputa de bola. Após ser expulso saiu de campo normalmente", relatou Wilton Pereira Sampaio.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente