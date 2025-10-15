Com um a mais, Fortaleza perde para o Vasco e afunda no Z-4

O Fortaleza recebeu o Vasco nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, pela Série A. / Crédito: DANIEL GALBER

A situação do Fortaleza na Série A do Brasileirão se complica a cada rodada na luta contra o rebaixamento. Na noite desta quarta-feira, 15, mesmo com um jogador a mais em campo, o Tricolor do Pici foi derrotado por 2 a 0 pelo Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do campeonato. Os gols da equipe cruzmaltina foram marcados por Rayan, aos 49 minutos do primeiro tempo, e David, aos 37 minutos do segundo tempo. O revés mantém o Leão na 18ª colocação, com 24 pontos, mas a distância para o 16º, o Santos, aumenta para sete pontos. Nesta quinta-feira, 16, o time comandado por Martín Palermo ainda pode ser ultrapassado pelo Juventude, 19º colocado, caso os gaúchos vençam o Fluminense no Maracanã.

O Fortaleza volta a campo no sábado, 18, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, às 21 horas, pela 29ª rodada do Brasileirão. Fortaleza x Vasco: como foi o jogo Em busca de mais uma vitória para seguir na árdua luta contra o Z-4, o Fortaleza começou a partida se impondo e buscando criar oportunidade de jogo. A primeira e grande oportunidade do Tricolor do Pici saiu dos pés de Breno Lopes, mas a finalização foi para fora do gol de Léo Jardim. O domínio do Leão também não perdurou por tantos minutos do primeiro tempo. Em alta no returno do Brasileirão, logo o Vasco conseguiu equilibrar o jogo e também ir em busca do gol. As duas equipes protagonizavam o jogo, mas falhavam, no entanto, nas tentativas de ultrapassar as defesas adversárias. Nesse enredo, o jogo só foi ganhar uma nova dose de emoção aos 38 minutos. Após uma pisada em Gúzman, Hugo Moura acabou sendo expulso pelo lado vascaíno. A equipe carioca não esmoreceu, porém, e logo conseguiu, mesmo com um a menos, somar a vantagem com um gol de Rayan em um atraso da defesa do Fortaleza, aos 49 minutos. No segundo tempo, com um jogador a mais e mandante da partida, o Fortaleza foi em busca do empate, tendo o domínio alto da partida. Apesar de criar um alto volume de chances ofensivas, o Tricolor do Pici não conseguiu furar o bloqueio vascaíno, que contou ainda com uma boa noite de Léo Jardim.