Com derrota, Fortaleza volta a ter sete pontos de diferença para o Santos

Com derrota, Fortaleza volta a ter sete pontos de diferença para o SantosO Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e será adversário do Leão do Pici daqui duas rodadas. Antes, o time cearense visita o Cruzeiro e recebe o Flamengo
A derrota sofrida para o Vasco nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, foi um completo desastre para o Fortaleza na luta contra o rebaixamento. O Leão, que iniciou a rodada com quatro pontos a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4, viu a margem aumentar.
O Santos, comandado por Juan Pablo Vojvoda, derrotou o Corinthians na Vila Belmiro e, com o revés sofrido pelo Fortaleza, voltou a abrir uma margem de sete pontos para o clube cearense. As duas equipes, inclusive, fazem um confronto direto daqui a duas rodadas, em jogo que será disputado na casa do Peixe.
Antes, o Fortaleza tem dois desafios muito complicados no Brasileirão: o primeiro, contra o Cruzeiro, atual terceiro colocado, em duelo no Mineirão; depois, o escrete vermelho-azul-e-branco recebe o Flamengo, segundo da tabela e que briga pelo título com o Palmeiras.
Palermo terá muitos desfalques contra o Cruzeiro
Para o duelo diante do Cruzeiro, Palermo deverá ter muitos problemas com desfalques. Além da incerteza sobre os jogadores que estão no departamento médico – Crispim, Benevenuto e Bruno Pacheco –, o técnico ainda precisa lidar com diversas suspensões no plantel: Gastón Ávila, Deyverson, Kuscevic, Pablo Roberto e Bareiro. Os três últimos citados foram expulsos contra o Vasco.