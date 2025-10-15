Com derrota, Fortaleza volta a ter sete pontos de diferença para o Santos

O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e será adversário do Leão do Pici daqui duas rodadas. Antes, o time cearense visita o Cruzeiro e recebe o Flamengo

A derrota sofrida para o Vasco nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, foi um completo desastre para o Fortaleza na luta contra o rebaixamento. O Leão, que iniciou a rodada com quatro pontos a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4, viu a margem aumentar.

O Santos, comandado por Juan Pablo Vojvoda, derrotou o Corinthians na Vila Belmiro e, com o revés sofrido pelo Fortaleza, voltou a abrir uma margem de sete pontos para o clube cearense. As duas equipes, inclusive, fazem um confronto direto daqui a duas rodadas, em jogo que será disputado na casa do Peixe.