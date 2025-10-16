Palermo lamenta derrota, mas vê evolução do Fortaleza e segue otimista

Palermo lamenta derrota, mas vê evolução do Fortaleza e segue otimistaApesar da derrota, Palermo valoriza desempenho e mantém confiança na recuperação. Tricolor se prepara para sequência difícil
O Fortaleza viu aumentar o drama da delicada situação no Z-4 da Série A após a derrota para o Vasco por 2 a 0, na noite dessa quarta-feira, 15, na Arena Castelão. Com o revés, o Tricolor permanece na 18ª colocação, com 27 pontos somados. Após a partida, o técnico Martín Palermo lamentou o resultado, mas exaltou a atuação da equipe e manteve o discurso otimista apesar do momento.
“Hoje eu vou embora com outra sensação. Contra o São Paulo, o time não teve respostas. Hoje sim tivemos. O Fortaleza tentou, encurralou o adversário. O torcedor participou, empurrou. Lamentavelmente, o resultado não foi a nosso favor. Faltou o gol. Tentamos de todas as formas, mas não fomos eficazes. O rival chegou uma vez e nos castigou. É difícil falar em sorte, mas tivemos o controle e não conseguimos concretizar”, analisou o argentino.
Apesar de fazer um jogo equilibrado, o Fortaleza não conseguiu dominar as ações, mesmo após ficar em vantagem numérica com a expulsão de um meia adversário. No fim, quando o Cruzmaltino já vencia por 2 a 0, o Tricolor teve dois jogadores expulsos — Adam Bareiro e Kuscevic — após uma confusão generalizada em campo.
“É uma lástima que tenha terminado assim. Perguntaria ao outro lado por que reagiram assim. Prego respeito ao rival. Mas bem, são coisas de dentro de campo. No fim, fomos prejudicados com as expulsões de vários jogadores”, disse Palermo sobre o ocorrido.
Retorno de Moisés
O duelo marcou também o retorno de Moisés aos gramados após seis meses afastado por lesão. O atacante teve participação ativa, chegou a acertar a trave de Léo Jardim e foi um dos destaques do time.
Em coletiva, Palermo ressaltou a importância do jogador para a reta final da temporada. “Sabemos da importância que ele tem. Recuperou a confiança em ficar dentro dos relacionados. É um jogador importante. Me sinto parte de ter ajudado ele. Vamos necessitar de todos nessa reta final. Trataremos de Crispim, Pacheco, jogadores que vamos necessitar. Ainda mais com as expulsões no fim.”
Sequência difícil
O Fortaleza terá agora uma sequência desafiadora na luta contra o rebaixamento, enfrentando adversários da parte de cima da tabela. O primeiro compromisso será neste sábado, 18, às 21 horas, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela 29ª rodada. Na sequência, o Tricolor encara o Flamengo.
Terceiro colocado na tabela, com oito pontos a menos que o líder Palmeiras, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG no Clássico Mineiro disputado nessa quarta-feira.
