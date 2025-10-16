Humorista Aluísio Júnior relata agressão contra ele e familiares em jogo do Fortaleza

Humorista Aluísio Júnior relata agressão contra ele e familiares em jogo do FortalezaAluísio e sua família teriam sido alvos de agressões físicas e verbais por parte de torcedores do Leão
O humorista cearense Aluísio Júnior relatou nas redes sociais, na noite dessa quarta-feira, 15, ter sido vítima de agressão junto com a família durante a saída da Arena Castelão, após a derrota do Fortaleza para o Vasco.
Segundo ele, o episódio ocorreu nas escadarias da praça esportiva, quando deixava o estádio acompanhado da esposa, Lili, e do filho, Pedro.
De acordo com o relato, dois torcedores do Fortaleza o reconheceram e passaram a xingá-lo antes de partirem para a agressão. “Eu ia descendo da Premium antes de terminar, porque eu já sabia que ia ter confusão, quando o cara me reconheceu e falou: ‘Lá vai o Aluísio, humorista fraco. Babão do Marcelo Paz’”, contou.
Aluísio afirmou que tentou correr com a família para se afastar dos agressores, mas foi alcançado. Sua esposa, Lili, teria reagido aos insultos. “Aí a Lili se meteu: ‘Cara, tu tá louco?’, e ele deu um empurrão nela. Aí pronto, quando eu vi a Lili, caiu no chão com a boca sangrando e o joelho machucado”.
Um dos principais nomes do humor cearense, Aluísio Júnior é torcedor declarado do Fortaleza e costuma acompanhar os jogos do clube, além de já ter participado de ações promovidas pela equipe.
Após o ocorrido, o humorista informou que chegou a ir, junto dos torcedores, à delegacia do estádio, no entanto, no local um policial teria lhe dito que o acontecido "não iria dar em nada", pois, "da mesma forma que eles foram agredidos, eles também agrediram".
Com isso, Aluísio teria "deixado pra lá" os "procedimentos legais" e teria ido para casa sem ter registrado nada na delegacia do local.
O Esportes O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) para obter informações sobre o andamento da investigação, mas não obteve retorno até o momento.
O humorista revelou ainda ter recebido ajuda de funcionários do Fortaleza para conseguir as imagens das câmeras no entorno do Castelão, além de suporte após o episódio.