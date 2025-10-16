Humorista Aluísio Júnior relata agressão contra ele e familiares em jogo do Fortaleza

Aluísio Júnior relatou episódio de violência na Arena Castelão / Crédito: Reprodução/Instagram

O humorista cearense Aluísio Júnior relatou nas redes sociais, na noite dessa quarta-feira, 15, ter sido vítima de agressão junto com a família durante a saída da Arena Castelão, após a derrota do Fortaleza para o Vasco. Segundo ele, o episódio ocorreu nas escadarias da praça esportiva, quando deixava o estádio acompanhado da esposa, Lili, e do filho, Pedro.

Um dos principais nomes do humor cearense, Aluísio Júnior é torcedor declarado do Fortaleza e costuma acompanhar os jogos do clube, além de já ter participado de ações promovidas pela equipe. Após o ocorrido, o humorista informou que chegou a ir, junto dos torcedores, à delegacia do estádio, no entanto, no local um policial teria lhe dito que o acontecido "não iria dar em nada", pois, "da mesma forma que eles foram agredidos, eles também agrediram". Com isso, Aluísio teria "deixado pra lá" os "procedimentos legais" e teria ido para casa sem ter registrado nada na delegacia do local.